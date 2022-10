von Moni Marcel

Im Berufungsverfahren um den Mord an dem Horber Geschäftsmann im November 2018 hat das Rottweiler Landgericht am Dienstag das Urteil verkündet: Lebenslänglich für den 31-jährigen Hauptangeklagten Omran A. sowie acht Jahre und neun Monate für seinen 36-Jährigen Komplizen Iyad B..

Damit urteilte das Gericht unter Vorsitz von Thomas Geiger bei Omran A. im Sinne der Staatsanwaltschaft, die ebenfalls lebenslänglich gefordert hatte, sah allerdings die besondere Schwere der Schuld nicht.

Gericht geht über Forderung der Anklage hinaus

Für Iyad B. wurde es ein Jahr mehr als vom Ankläger gefordert. Hier hatte Staatsanwalt Matthias Krausbeck für sieben Jahre und neun Monate plädiert.

Die Verteidiger hingegen sahen es ganz anders: Es sei auch in diesem Revisionsprozess nicht geklärt worden, wer der beiden Männer den 57-jährigen Immobilienunternehmer in seinem Haus in Horb erwürgt hat.

Bundesgerichtshof hatte erstes Urteil kassiert

So waren die beiden Männer im ersten Urteil im Januar 2020 auch nicht wegen Mordes, sondern wegen räuberischer Erpressung verurteilt worden. Die Spurenlage ließ einen eindeutigen Täter nicht erkennen. Daher hob der Bundesgerichtshof dieses Urteil auf und der Fall musste neu verhandelt werden.

Das geschah nun in einem für das Rottweiler Gericht wahrlichen Mammutprozess mit am Ende 24 Aktenbänden, wie Vorsitzender Richter Thomas Geiger betonte. Und letztlich mit einem auf Indizien beruhenden Urteil.

Das Gericht vor der Urteilsverkündung, in der Mitte Vorsitzender Richter Thomas Geiger. | Bild: Moni Marcel

Geiger erläuterte die Entscheidung gründlich. Das Gericht ging davon aus, dass Omran A., der seinen Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte, seinen Freund – den Geschäftsmann – erwürgt hat, um nicht mit einem vorausgegangenen Raub in Verbindung gebracht zu werden.

Mord sollte Raub verdecken, sagt das Gericht

Die Zeugenaussagen hätten laut Gericht klar ergeben, dass A. sich im Vorfeld der Tat auf die Suche nach einem Mittäter gemacht habe, um seinen wohlhabenden, aber schwer lungenkranken Förderer zu berauben.

Dabei habe er mehrere Möglichkeiten vorgeschlagen: Den Geschäftsmann mit einer Schlaftablette zu betäuben oder ihn in den Wald zu locken. Alle Angefragten hätten allerdings abgewunken. Erst Iyad B. habe zugesagt.

Die Tat selbst ereignete sich aus Sicht des Gerichts so: Omran A. habe Iyad B. zum Anwesen des Geschäftsmanns gefahren. Der sei durch eine nicht verschlossene Terrassentür ins Haus gegangen. Als das Opfer aus dem Bürotrakt in die Wohnung gekommen sei und B. entdeckt habe, habe dieser den Finger auf den Mund gelegt und dem Geschäftsmann dann klar gemacht, dass er Geld wollte.

Opfer beißt kräftig zu

Der Geschäftsmann habe weglaufen wollen, da habe ihn B. festgehalten und ihm die Hand auf den Mund gelegt. Das Opfer habe daraufhin in den Finger von Iyad B. gebissen. Die Blutspuren fanden sich später auf dem Hemd des Toten.

Der lungenkranke Geschäftsmann habe schließlich einen Schwächeanfall erlitten. Iyad B. habe ihn ins Schlafzimmer gebracht und ihm ein Glas Wasser geholt.

Zweiter Mann schleicht ins Haus

Omran A. hatte sich aus Sicht des Gerichts inzwischen ebenfalls durch die Terrassentür ins Haus geschlichen. Der Geschäftsmann habe das gehört und nachsehen wollen. Daran habe ihn Iyad B. gehindert – habe und A. dann klar gemacht, dass er sich in der Küche verstecken sollte, denn der Geschäftsmann habe zugesagt, ihm Geld zu geben.

Das Opfer habe dann 3000 Euro in seinem Bürotrakt übergeben. Doch als B. und der Geschäftsmann von dort zurück gekommen seien, habe Omran A. gemeint, dass der Geschäftsmann ihn in der Küche gesehen habe. Und habe beschlossen, ihn umzubringen.

Minutenlanger Todeskampf

Das Opfer sei von hinten erwürgt worden. Sein Todeskampf habe, so Richter Geiger, mindestens zwei Minuten gedauert. Genug Zeit also für Iyad B., um einzuschreiten. Was dieser nicht getan habe. Weshalb B. wegen erpresserischen Menschenraubs, räuberischer Erpressung und unterlassener Hilfeleistung verurteilt wurde. Für Omran A. fiel das Urteil noch schwerwiegender aus: Mord und räuberische Erpressung mit Todesfolge.

Das Gericht verließ sich beim Urteil auf eine Aussage von Iyad B. bei der Polizei, die es für stimmig hielt. Dass das Opfer umgebracht worden war, wurde erst später klar, weshalb viele Spuren verwischt wurden.

Ob das Urteil Bestand hat oder es eine erneute Berufung geben wird, ist nun abzuwarten. Den Verteidigern bleiben dafür zwei Wochen Zeit.