Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Antikmarkt, Villingen-Schwenningen

Ein Fest für Sammler: Beim Altstadt-Antikmarkt ist nichts jünger als 1975. Genau genommen findet die Veranstaltung allerdings nicht in der Altstadt sondern in der historischen Innenstadt von Villingen statt. Da Bild zeigt einen früheren Markt in Endingen. | Bild: Altstadt-Antikmarkt

Anspruchsvoller Trödel sowie edle Kuriositäten verspricht der Antikmarkt in der Villinger Innenstadt. 30 Händler aus Baden-Württemberg und dem Elsaß bieten Fasnetfundstücke, Blechspielzeug, Möbel, Kunstwerke und vieles mehr an. Die Bandbreite reicht von Biedermeier über Jugendstil und Art Deco bis ins Jahr 1975.

Marktzeit ist am Samstag, 30. September, rund um das Straßenkreuz in der Stadtmitte Villingens von 11 bis 18 Uhr. Es ist die erste Veranstaltung aus der Reihe der Altstadt-Antikmärkte.

Deutsch-Schweizer Literaturtage, Rottweil

Christine Kochschmieder gehört zu den achter Vertreterinnen und Vertretern der Gegenwartsliteratur in Deutschland und der Schweiz. | Bild: Grit Hartung

Acht Autorinnen und Autoren bieten bei den Deutsch-Schweizer Literaturtagen Kostproben aus ihrem Schaffen. In diesem Jahr dabei sind: Arno Frank, Manon Hopf, Behzad Karim Khani, Christine Koschmieder, Rebecca Gisler, Heinz Helle, Leta Semadeni und Julia Weber.

Die Lesungen finden am Samstag, 23. September, von 14 bis 19.30 Uhr in der Kunststiftung Erich Hauser, Werkstatthalle, Saline 36 in Rottweil statt. Kurztexte über Rottweil werden am Sonntag, 24. September, ab 11 Uhr präsentiert. Der Eintritt zu den Lesungen ist frei.

Fiona Grond, Villingen-Schwenningen

Moritz Stahl (von links), Fiona Grond und Philipp Schiepek kommen bei ihrer Form des Jazz ohne Rhythmusgruppe aus. | Bild: Georg Stirnweiß

Vokalistin Fiona Grond, Saxofonist Moritz Stahl und Gitarrist Philipp Schiepek erforschen gemeinsam Klangwelten. Das ungewöhnlich besetzte Trio verarbeitet Eigenkompositionen auf eigenwillige Art und Weise. Struktur trifft dabei auf Sphäre, verwobene Kompositionen lassen mystische Stimmungen entstehen.

Das Konzert findet am Samstag, 23. September, ab 21 Uhr im Jazzclub in der Webergasse 5 in VS-Villingen statt. Es gibt keinen Vorverkauf.

Fotoausstellung, Blumberg

Am nördlichen Rande des Schwarzwaldes erschafft Hans Noll mit Fotomodellen aus der Gothicszene an einem Lost Pace Aufnahmen aus einer unwirklichen Welt. | Bild: Hans Noll

22 Fotografinnen und Fotografen aus der Region zeigen bei der Blumberg_foto_23 ihre zeitgenössische Arbeiten. Die Künstler kommen aus Blumberg, Donaueschingen sowie dem Bereich nördlicher Bodensee. Für die Ausstellung gibt es keine Themenvorgabe, den Veranstaltern geht es um die Vielfalt fotografischer Darstellungsformen.

Die Bilder sind in der Stadthalle am Samstag, 23. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24. September, von 11 bis 20 Uhr zu sehen. Vernissage ist am Freitag, 22. September, um 19 Uhr zu Tango-Rhythmen des Akkordeon-Orchesters Blumberg.

Skateboard-Event, Rottweil

Artistische Sprünge und Tricks zeigen Skateboarder in der Rottweiler Innenstadt – hier eine Veranstaltung aus den vergangenen Jahren. | Bild: Rollbrett-Verein/Hak

Inmitten der historischen Kulisse Rottweils findet der Dogtown Street Jam statt. Barrel Jump, Hippie Jump und Der höchste Ollie – so heißen Stationen auf dem Parcours, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Skateboard-Wettbewerbs zu meistern haben.

Für die richtige Atmosphäre sorgt die Musik des Rollbrett Rottweil Soundsystems sowie eine skatebare Skulptur des Künstlers Jürgen Knubben. Rollbrett-Verein, Forum Kunst und Stadt Rottweil präsentieren den Dogtown Street Jam am Samstag, 23. September, von 16 bis 20 Uhr auf dem Friedrichsplatz. Dieser wird von 15 bis 22 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Vorverkaufs-Ticker