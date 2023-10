Beim Prozess um den georgischen Barkeeper, der einen russischen Gast mit Bierkrügen verletzt hatte, entschied das Rottweiler Landgericht jetzt auf Notwehr und damit auf Freispruch.

Eine Entschädigung für die Untersuchungshaft

Für die fast einjährige Untersuchungshaft wird der Mann entschädigt, die Kosten des Verfahrens trägt der Staat. Die Staatsanwältin wollte den 36-Jährigen zwei Jahre und drei Monate im Gefängnis sehen. Der Anwalt des Geschädigten betonte, dass sein Mandant keineswegs aggressiv gewesen sei am frühen Morgen des 25. September 2022 in der Freudenstädter Hotelbar.

„Er kann sich nicht an die Behörden wenden, er darf nicht auftauchen.“ Karlheinz Münzer, Vorsitzender Richter

Das sah das Gericht ganz anders. Der Georgier habe, das hätten die Zeugenaussagen eindeutig ergeben, den ganzen Abend über versucht, den Russen, der zur Tatzeit 2,9 Promille hatte, zu beruhigen. Schließlich habe er keine Papiere gehabt, illegal in der Bar gearbeitet, „er kann sich nicht an die Behörden wenden, er darf nicht auftauchen“, ihm drohte sonst die Abschiebung, so der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer.

Nebenkläger war offenbar hochaggressiv

Der russische Gast, der sich zuvor in der Hotelsauna mit seinem Freund zahlreiche Flaschen Bier gegönnt und dann der Bar weiter getrunken hatte, habe sich auf eine Art und Weise verhalten, die „gar nicht geht. Man kann einen aus der Ukraine Geflüchteten nicht fragen, ob er ein Nazi ist, kann es in Deutschland nicht dulden, dass die russische Propaganda so weitergetragen wird“. Münzer bezeichnete den Russen, der als Nebenkläger auftrat, als „hochaggressiv“ , der Angeklagte wollte beschwichtigen, das hätten alle Zeugen unisono ausgesagt. Und das sei auch nachvollziehbar, „wenn man bei Rewe gekaufte Getränke gegen Aufschlag weiter verkauft, will man keine Polizei.“

Manche Behauptungen des Nebenklägers seien auch durch die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras widerlegt worden. So hatte der Russe behauptet, den von ihm verbal attackierten Ukrainer nicht verfolgt zu haben. Die Videokamera zeigt jedoch, wie er ihm, als sich der Ukrainer aus der Bar zurückzog, nachrannte. Er habe dringend aufs Klo gemusst, so der Mann. Die Toiletten aber seien am anderen Ende des Gebäudes.

Auch ein Tequila aufs Haus hilft nichts

Als der Georgier dann die Bar schließen wollte, „wollte Herr S. das nicht einsehen“. Und als der Barkeeper schließlich, nachdem ein Tequila aufs Haus die beiden betrunkenen letzten Gäste immer noch nicht zum Gehen bewegen konnte, die Musik ausgemacht habe, sei S. sogar auf die Bar gesprungen. Der Barmann habe dann einer Hotelbewohnerin, die auf der Terrasse eine Zigarette rauchte, zugerufen, sie solle die Polizei rufen, was diese auch tat. „Das zeigt, wie verzweifelt er war.“

Offenbar stimmen viele Aussagen nicht

Das Gericht wertete die Schläge mit Bierkrügen, mit denen sich der Georgier gegen die beiden Männer wehrte, als reine Notwehr, und stellte klar, dass viele Aussagen des Russen und seines Kumpels nicht stimmten. Es kritisierte auch, dass der Nebenkläger und sein Freund die Aussage des Georgiers vor Gericht kannten, offenbar war ihnen Akteneinsicht gewährt worden, und sich darüber auch ausgiebig unterhalten konnten.

Letztendlich nutzte ihnen das nichts, der Georgier, der während des Prozesses Fußfesseln tragen musste, verließ den Gerichtssaal als freier Mann.