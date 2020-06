von Roland Dürrhammer

„Schön, dass wir uns wieder einmal persönlich sehen“, begrüßte der FDP-Bundestagabgeordnete und Kreisvorsitzende Marcel Klinge die 21 stimmberechtigten Parteimitglieder zur Wahlkreiskonferenz. Es galt die Bewerber und Bewerberinnen für die Landtagswahl am 14. März 2021 im Wahlkreis Villingen-Schwenningen zu nominieren.

Zur wählen galt es den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat Frank Bonath als Erstkandidat und Andrea Kanold als Zweitkandidatin. In geheimer Wahl wurde Bonath einstimmig und Kanold mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung von den Mitgliedern gewählt. Frank Bonath hat viel vor, sollte er in den Landtag gewählt werden. „Ich werde dem Oberzentrum und dem Schwarzwald-Baar-Kreis eine starke Stimme in Stuttgart geben“, versicherte der Kandidat.

Bildung ist Hauptthema

Er sehe die Bildung als eines der Hauptthemen für die Region. „Wir brauchen kluge Köpfe, Menschen die Ideen mitbringen, querdenken und positiv in die Zukunft schauen“, fordert Bonath. Das ginge nur über die Bildung, die ein Landesthema sei. „Nach 15 Wochen Ausnahmezustand drängen viele Bereiche so weit wie möglich wieder in den Normalbetrieb, nur bei den Schulen sehe ich kein Konzept, diesen zu erreichen“, so Bonath. Man sei weit davon entfernt, dass Familien und Schüler eine Lobby hätten. „Wir brauchen eine Lobby im Bereich Bildung und Ausstattung mit entsprechender Infrastruktur“, sagt Bonath. Dabei gäbe es großen Nachholbedarf. Die Liberalen träten sei Jahren für weltbeste Bildung ein.

Mittelstand in den Mittelpunkt

Einen großen Schwerpunkt sieht Bonath in der mittelständischen Industrie. „Die Politik muss die mittelständischen Strukturen wieder in den Mittelpunkt stellen“, sagte Bonath. Gerade bei der für die Region bedeutenden Automobilindustrie deutet sich ein Strukturwandel an. „Wir benötigen neuen Geschäftsmodelle und dazu braucht es die klugen Köpfe“, sagt Bonath.

Thema Gesundheit

Auf die Unterstützung von Zweitkandidatin Kanold kann Bonath offenbar setzen. „Du bist ein hervorragender Kandidat und ich wünsche dir, dass du erfolgreich bist“, sagte die Apothekerin aus Bad Dürrheim. Sie trage die Ziele von Bonath gänzlich mit. Zudem sei die Entwicklung des Gesundheitssystems in der Region ein wichtiges Thema.

„Als FDP Kreisvorsitzender bin ich sehr stolz auf das tolle Kandidatenduo. In diesem Wahlkreis kann man richtig etwas reißen, wenn man den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates ins Rennen schickt“, sagte Bundestagsabgeordneter Marcel Klinge.