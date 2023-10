Eine Ära steht vor dem Aus: Ende des Monats wird die Produktion von Plattenspielern auf der Seebauernhöhe endgültig eingestellt. Das teilt die

Beteiligungsfirma bestätigt das Aus

Abundantia GmbH in Freiburg mit, zu der die ehemalige Firma Alfred Fehrenbacher seit etwa einem Jahr gehörte. Neun Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz.

„Ja, es stimmt, wir schließen die Betriebsstätte in St. Georgen Ende des Monats“, teilt Felix Boehm mit. Er ist Geschäftsführer der Abundantia GmbH, laut Handelsregister Hersteller von Plattenspielern und deren Komponenten.

Das Unternehmen wiederum ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Dana GmbH, einer Firma für Beteiligungsmanagement, die unter anderem in Firmenbeteiligungen investiert und deren Geschäftsführer Felix Boehm ebenfalls ist. Beide Unternehmen firmieren unter derselben Adresse in Freiburg.

Kurios: Der Firmenname „Abundantia“ ist eine Anlehnung der Göttin des Überflusses und des Wohlstandes aus der römischen Mythologie.

Nach dem endgültigen Aus der Firma Dual 1993 übernahm Alfred Fehrenbacher große Teile der Fertigungsstraßen, Lizensen und Werkzeuge und produzierte in eigener Regie Plattenspieler unter dem Namen Dual. Heute werden Dual-Plattenspieler von der Dual GmbH in Landsberg am Lech in Bayern produziert.

Als Begründung für den Schritt, die Betriebsstätte in St. Georgen zu schließen, teilt das Unternehmen schriftlich mit, dass enorme Kostensteigerungen von Material und Energie von bis zu 30 Prozent nicht mehr kompensiert werden könnten. Für Preiserhöhung sieht Boehm in diesem Segment absehbarer Zeit keinen Platz.

Die Produktion und Preiskalkulation sei seit jeher auf hohe Stückzahlen und Fließbandarbeit ausgelegt gewesen. „Daran hat sich in den vergangenen 30 Jahren nichts geändert. Unabhängig, von wem die Betriebsstätte geführt wurde“, so Boehm in der Pressemitteilung.

„Konsumverhalten verändert“

Der Geschäftsführer führt zudem verändertes Konsumverhalten an. „Die wirtschaftliche Gesamtsituation in den Haushalten hat sich in den vergangenen zwölf Monaten verändert, so dass spezielle Konsumgüter wie unsere nicht gekauft werden.“

Das Geld würde für andere Dinge benötigt. Der Trend zum Zweitplattenspieler sei nicht vorhanden. Letztlich müssten sich Produktionsstandorte wie dieser in St. Georgen mit anderen Regionen Europas messen, „in denen zum Teil deutlich bessere Konditionen für kleine, mittelständische Produktionsbetriebe herrschen.“

Die Mischung aus komplexer Produktlinie, massiv gestiegenen Kosten, fehlender Auslastung sowie unklarer kurz- und mittelfristiger Möglichkeiten lassen keinen anderen Ausweg zu, als den Standort komplett zu schließen.

Einst unter Dual produziert

Es ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen, das 1993 von Alfred Fehrenbacher gegründet wurde und viele Jahre Plattenspieler unter dem traditionsreichen und klangvollen Namen Dual produzierte, Schwierigkeiten hat. Im Jahr 2020 liefen die Lizenzrechte für die Nutzung des Markennamens Dual aus. Eine Neuausrichtung des Geschäftsbetriebs ohne Nutzung des Markennamens, dazu die Corona-Pandemie, die für Preissteigerungen und Materialknappheit sorgte, erschwerte das Geschäft.

Traum zerplatzt

Dennoch zeigt sich der damalige Geschäftsführer Andreas Laux, der das Unternehmen nach dem Tod Alfred Fehrenbachers Ende 2018 leitete, optimistisch. Er sprach 2021 davon, dass auch ohne Dual-Lizenz bis zu 10.000 Plattenspieler jährlich die Produktionsstätte in St. Georgen verlassen. Zeitweise war sogar von einer Betriebserweiterung und Aufstockung der Kapazitäten die Rede.

Doch nur zehn Monate später, im April 2022 hat die Alfred Fehrenbacher GmbH Insolvenzantrag gestellt. Im September hat die Abundantia GmbH die Betriebsstätte übernommen, die jetzt wohl dauerhaft geschlossen wird.