Die Schöffen und Richter Christian Bäumler haben einen Feuerwehrmann wegen schwerer Brandstiftung an einem Wohnhaus in einer Umlandgemeinde freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft forderte zwar zwei Jahre und vier Monate Haft, doch letztendlich gab es weder Zeugen noch Motive, die den Angeklagten belasten konnten.

Wie der Verdacht auf den Angeklagten fällt

Dennoch dauerte das Verfahren über zwei Gerichtstage an. Vor allem, weil der Feuerwehrkommandant aus der Gemeinde in der Polizeivernehmung den Angeklagten nach der Brandnacht auf einem Video identifiziert hatte. Als Zeuge in der Verhandlung relativierte der Feuerwehrmann jedoch seine Aussagen und sprach dem angeklagten Kameraden sein Vertrauen aus.

Bei einem Schuldspruch hätte den Angeklagten neben einer Haftstrafe auch eine Schadensersatzzahlung von über 400.000 Euro erwartet.