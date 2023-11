Die virtuellen Übungs-Welten sind in der Realität angekommen. Diese Essenz lässt sich aus dem Virtual Fires Congress (VFC) ziehen, der zum 18. Mal in St. Georgen stattfand. Weshalb die Erfinder dieser internationalen Fachtagung für die Entscheider von Rettungsorganisationen aller Art in diesem Jahr ganz besonders stolz sind, verrät Barbara Zimmermann von der Firma Imsimity.

Mit 18 Jahren scheint der Virtual Fires Congress nicht nur volljährig, sondern erwachsen zu sein. „Wir sind stolz, dass in diesem Jahr nicht mehr nur Start-up-Unternehmen ihre Innovationen zu VR-Simulationen präsentieren. Sondern die großen Unternehmen vor Ort sind und ihre Produkte vorstellen“, sagt Barbara Zimmermann vom Softwarehersteller Imsimity.

Der Virtual Fires Congress fuhr dieses Mal schwere Geräte auf, in Form von Spezialrobotern, die, mit VR-Brillen gesteuert, in gefährliche Gebiete entsandt werden können. | Bild: Sprich, Roland

Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren Vorreiter in der Entwicklung virtueller Plattformen für Übungsszenarien aller Art. Dass in diesem Jahr Unternehmen wie die Firma Rosenbauer als technischer Ausrüster für Feuerwehren und Magirus als Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen ihre VR-Entwicklungen auf der Fachmesse präsentierten, sieht Zimmermann ein bisschen wie ein Ritterschlag für die Veranstaltung.

Der Fachkongresse Der Virtual Fires Congress wird seit 2005 von der Firma Imsimity in St. Georgen ausgerichtet. Teilnehmende sind oberste Entscheider unterschiedlicher Rettungsorganisationen. Am zweiten Tag des Fachseminars besuchten die Teilnehmer die Bundeswehschule für ABC-Abwehr in Stetten am Kalten Markt.

Die 120 international angereisten Teilnehmer vor Ort und die zahlreich online zugeschalteten Fachkräfte aus den Bereichen Feuerwehr, Rettungsorganisationen, Technischer Hilfe und erstmals auch von der Polizei wurden in Fachreferaten auf den neusten Stand der Entwicklungen in diesem Bereich gebracht.

Unter anderem stellte Marie Ottilie Frenkel, Professorin für Psychologie in der Gesundheitsversorgung, Forschungsergebnisse eines EU-Projektes vor, bei dem das Stresslevel von Polizisten in Ausnahmesituationen erforscht wurde.

So trainieren Polizisten den Einsatz

Vor allem bei jungen Einsatzkräften mit noch geringer Berufserfahrung sei der Stressfaktor in nicht alltäglichen Einsätzen sehr hoch. Mit einer Multiplayer-Anwendung, die es vier Personen gleichzeitig ermöglicht, sich mittels VR-Brille in einem virtuellen Szenario zu bewegen, können jetzt spezielle Einsatzsituationen virtuell geübt und das Stresslevel so im realen Einsatz gesenkt werden.

Das Thema Robotik stand im Mittelpunkt des Virtual Fires Congress, der am Freitag in der Stadthalle stattfand. Spezielle Robter wie im Bildvordergrund können beispielsweise bei Löscharbeiten in schwer zugänglichen Gebieten oder bei der Menschenrettung eingesetzt werden. | Bild: Sprich, Roland

Ebenfalls ein EU-Projekt ist die Entwicklung einer Trainingseinheit für Rettungskräfte. „Bestimmte Szenarien wie Großschadenslagen mit vielen Verletzten werden zu selten geübt, als dass die Retter Routine darin bekommen“, erläutert Rafael Wespi vom Inselspital in Bern in der Schweiz. Mit der Anwendung könnten Retter Szenarien immer und immer wieder üben, um so für den Ernstfall besser vorbereitet zu sein.

Roboter zur Brandbekämpfung

Im Fokus des diesjährigen Virtual Fires Congress stand unter dem Motto „Die Zukunft der Rettungswelt“ das Thema Robotik. VR-gesteuerte Robotersysteme lassen sich auf ganz unterschiedliche Weise einsetzen, etwa zur Brandbekämpfung in schwer zugänglichen Gebieten.

Aber auch im Humanbereich können Roboter heutzutage eingesetzt werden, wenn der Einsatz menschlicher Retter in einem Gebiet, in dem verletzte Personen vermutet oder lokalisiert werden, zunächst zu gefährlich ist. Dann können spezielle Roboter in das Gebiet geschickt werden, die die Personen aufspüren. Mittels Bildübertragung kann der Zustand der Personen dann von den Rettern in sicherer Umgebung begutachtet werden.