Etwa 500.000 Euro Sachschaden hat der Brand einer ehemaligen Jugendherberge verursacht. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch in dem leerstehenden Gebäude in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Das Feuer habe im Dachstuhl begonnen und sich dann im Gebäude ausgebreitet.

Da der Strom in dem seit Jahren leerstehenden Gebäude abgestellt ist, ist vermutlich von einer Brandstiftung auszugehen.

Erfolgreich hat die Feuerwehr den Brand in der Jugendherberge gelöscht. Über dem völlig zerstörten Dachstuhl steht gegen Morgen eine große Rauchsäule. | Bild: Christina Rothfuss

Erst im April hatte es in der ehemaligen Jugendherberge gebrannt. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Fehrenbach damals dem SÜDKURIER sagte, sei in dem ehemaligen, großräumigen Speisesaal der Jugendherberge ein Stapel Unrat in Brand geraten.