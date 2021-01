Schwarzwald-Baar-Kreis vor 1 Stunde

Ferien und Schnee ... und schon passiert das auf dem beliebtesten Villinger Schlittenhang [vier Videos]

Ganz ohne Schlitte – dafür aber mit Fotoapparat und Videokamera – wagt sich unser Mitarbeiter Hans-Jürgen Götz auf den Warenberg. Wir zeigen, was dort an einem normalen Ferientag so alles geboten ist.