Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) saniert eine zirka 200 Meter lange und bis zu sechs Meter hohe Stützmauer an der B 317 zwischen Bärental und Feldberg. Die Stützmauer befindet sich innerhalb des aktuell voll gesperrten Straßenabschnitts zwischen Bärental und Caritashaus.

Sperrung soll am 13. Juni enden

Dort wird, so eine Mitteilung des RP, die Sanierung der Fahrbahn nach den Pfingstferien abgeschlossen, sodass die Vollsperrung der Bundesstraße voraussichtlich am Dienstag, 13. Juni, aufgehoben wird.

Tempo wird beschränkt

Im Bereich der Stützmauer wird die Bundesstraße dann voraussichtlich noch bis Ende des Jahres nur einspurig befahrbar sein. An der Stützmauer wird der Verkehr per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Das Tempo wird auf 50 Stundenkilometer beschränkt. Wie das RP mitteilt, sollen die Arbeiten Ende des Jahres unterbrochen und voraussichtlich im kommenden Frühjahr wieder aufgenommen und abgeschlossen werden.

Im Februar hatte die Straßenmeisterei des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald erhebliche Schäden an der Natursteinmauer festgestellt. Daraufhin wurde die angrenzende Fahrspur gesperrt.

Mikropfähle geben Standsicherheit

Bei der Maßnahme wird das RP die gesamte Stützmauer neu verfugen und verpressen lassen. Die Standsicherheit der Stützmauer werde zukünftig über Mikropfähle gewährleistet, heißt es weiter.