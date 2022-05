Mit dem 2700 Kilometer langen Schwimmmarathon will sich Andreas Fath für einen sauberen Fluss einsetzen. Er nutzt die Zeit auch, um Daten zu ermitteln. Nun zieht er eine Zwischenbilanz nach drei Wochen.

Andreas Fath schwimmt 2700 Kilometer – für eine plastikfreie Donau. Er ist Professor für Chemie an der Hochschule Furtwangen und hat eine Mission: Er hat sich in die Lebensader Europas begeben und will den Fluss auf der gesamten schwimmbaren