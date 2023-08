Die erneute Verwüstung des Dankeschön-Beetes der ukrainischen Mitbürger in Dauchingen sorgt für Fassungslosigkeit. Gleichwohl möchten Verwaltung und Polizei den Ball einstweilen flach halten.

Das Beet neben dem Kinder- und Familienzentrum war von ukrainischen Bürgern angelegt worden, viele davon mit Bezug zur ukrainischen Bogensport-Nationalmannschaft. Deren Mitglieder hatten kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine – vermittelt von Gemeinderat Andreas Lorenz – in Dauchingen Zuflucht gefunden.

und so sieht es nach der erneuten Verwüstung wieder aus | Bild: Gerhard Jerger

Nachdem Unbekannte in der Vergangenheit immer wieder kleinere Schäden verursacht hatten, war in der vergangenen Woche das Beet komplett verwüstet worden. Schnell hatten derzeit in Dauchingen lebende ukrainische Mitbürger das Steinmosaik neu verlegt und auch wieder Pflanzen gesetzt.

Doch nun also die erneute Verwüstung – obwohl Lorenz und auch die Gemeinde Anzeige erstattet hatten und auch der Staatsschutz eingeschaltet worden war, wie Bürgermeister Torben Dorn auf Anfrage mitgeteilt hatte. Der oder die Täter mussten also mit einem erhöhten Entdeckungsrisiko kalkulieren, verwüsteten aber dennoch erneut die Anlage.

Bislang keine Zeugen-Hinweise

Wer steckt nun mit welcher Motivation hinter den Zerstörungen? „Auf den erneuten Zeugenaufruf im Amtsblatt sind wieder keine Hinweise bei der Gemeindeverwaltung eingegangen“, bedauert Dorn auf Anfrage. Die Polizei hält sich bedeckt. Gibt es neue Erkenntnisse zu Tätern und gegebenenfalls Hintergründen? „Die Polizei ermittelt in dieser Sache. Leider können wir aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben zum aktuellen Stand der Ermittlungen machen“, lässt Sprecher Jörg Kluge wissen beziehungsweise nicht wissen.

Lorenz, der durch die enge Bekannt- und Freundschaft zu vielen ukrainischen Sportlern emotional besonders betroffen ist, warnt vor voreiligen Schlüssen oder Schuldzuweisungen: „Tatsache ist, dass das Beet nun mehrfach verwüstet worden ist. Aber alles andere wäre Spekulation. Wir müssen einfach abwarten, dass die Polizei ihre Arbeit macht.“

Bürgermeister hält sich zurück

Bürgermeister Torben Dorn hatte in der vergangenen Woche einen politischen Hintergrund nicht ausgeschlossen, weswegen Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und in Absprache mit dem Kontaktbeamten für die Gemeinde der Staatsschutz eingeschaltet worden war.

Zum weiteren Vorgehen wollte er sich aktuell nicht äußern: „Entsprechende Maßnahmen treffen wir in Absprache mit den Ermittlungsbehörden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hierzu keine Auskünfte geben können.“ Ähnlich zurückhaltend gibt sich die Polizei.

Frage nach der Sicherheit der Ukrainer

Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann und nachweislich Gewaltbereitschaft zumindest gegen Sachen vorhanden scheint, stellt sich in der Sicherheitsbetrachtung die Frage nach der Sicherheit der Wohncubes, die ja dezidiert für ukrainische Bürger gedacht sind. „Wir sind hier mit der Polizei in enger Abstimmung, welche die Ermittlungen führt und die fallbezogene Bewertung vornimmt“, teilt Dorn mit. Wie die Bewertung ausfallen wird, lässt Kluge offen: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“