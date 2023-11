Wenn die Planungen für die Fasnet losgehen, dann geht für die Narren auch immer das Auseinandersetzen mit der damit verbundenen Bürokratie los. Und die, das ist immer wieder zu hören, hat im Laufe der Jahre stark zugenommen

Das sorgt jüngst auch für Unmut beim Gesamtkonvent der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee in Immendingen. Dort kritisierte Narrenpräsident Rainer Hespeler das Landratsamt Schwarzwald-Baar. Mit der Behörde gebe es „regelmäßig Probleme durch verzögerte Bearbeitung von Genehmigungen, die jedes Jahr neu beantragt werden müssten und jedes Mal hohe Kosten verursachten. Mit Landratsämtern in anderen Landkreisen funktioniert das deutlich besser“, so Hespeler.

Das Thema Sicherheit sei wichtig und Narren wie Besucher müssen sich auf Fasnachtsveranstaltungen sicher fühlen – keine Frage. „Aber es muss auch in bezahlbarem Rahmen bleiben“, sagte er.

Ziemlich verärgert zeigte sich Hespeler in seinem Jahresbericht darüber, dass das Landratsamt Schwarzwald-Baar die Genehmigung zur verkehrsrechtlichen Anordnung für das große Narrentreffen in Riedöschingen erst fünf Tage vor der Veranstaltung erteilte, „obwohl sie bereits Monate vorher beantragt worden war.“ Im Falle von Änderungen wäre keine Zeit mehr gewesen, diese umzusetzen.

Die Narrenvereinigung In der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee sind insgesamt 120 Mitgliedszünfte vertreten. Die Narrenvereinigung wurde 1959 mit zunächst 24 Zünften gegründet. Rainer Hespeler ist bereits seit 14 Jahren im Amt.

Hespeler machte deutlich, „dass die schwäbisch-alemannische Fasnacht seit 2014 immaterielles Kulturerbe ist. Und das Land die Verpflichtung hat, die Fasnacht zu schützen.“ Mitte November gebe es diesbezüglich ein Gespräch mit Vertretern der Narrenvereinigung und dem Landratsamt, das von sich aus zu dem Gespräch eingeladen habe.

Was sagt das Landratsamt?

Die Genehmigung für das Narrentreffen Riedöschingen wurde laut Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes Schwarzwald-Baar, „nicht fünf, sondern zwölf Tage vor der Veranstaltung erteilt.“ Es habe bei der vergangenen Fasnacht keinerlei Kritik von den Narrenzünften direkt gegenüber dem Straßenverkehrsamt gegeben, so Frank weiter.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist es seit 2017 möglich, eine Dauergenehmigung für fünf Jahre für Fastnachtsveranstaltungen zu beantragen. „Die Kosten hierfür liegen bei 40 Euro und sind damit niedriger, als in anderen Landkreisen. Lediglich bei größeren Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem großen Narrentreffen in Behla, fallen höhere Gebühren an“, erklärt Heike Frank.

Keine kurzfristigen Änderungen

Das Straßenverkehrsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises erteilte für die Fastnacht 2023 insgesamt rund 120 Genehmigungen für Fastnachtsveranstaltungen. Sämtliche Veranstaltungen seien genehmigt worden, es habe in aller Regel einen Austausch und Rückkoppelungen mit den Zünften gegeben, wenn es zu den Veranstaltungen Rückfragen oder Klärungsbedarf gab.

„Insofern bestand in keinem Fall eine Gefahr, dass es unsererseits kurzfristige Änderungen hätte geben können. Andererseits gibt es ein größeres Risiko, dass Genehmigungen noch mal angepasst werden müssen, wenn diese sehr frühzeitig erteilt werden und sich dann in der Zeit bis zur Veranstaltung noch Änderungen ergeben“, sagt Frank.

Ein separates Gespräch mit der Narrenvereinigung Bodensee-Hegau gebe es nicht. Allerdings habe das Straßenverkehrsamt die Narrenzünfte und Kommunen zu einer Infoveranstaltung zum Thema Fastnachtsumzüge und Fastnachtswagen eingeladen. Diese fand am Dienstag, 14. November, statt und habe eine sehr positive Resonanz bei den Teilnehmern gefunden.