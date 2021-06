Noch ist unklar, was genau sich in der Friedhofstraße abgespielt hat, nach dem Löschen eines Dachstuhlbrandes findet die Feuerwehr eine Leiche. Jetzt wird gegen den 31-jährigen Sohn wegen eines Gewaltdeliktes ermittelt, Spezialisten suchen nach der Brandursache

Was hat sich in der Friedhofstraße 6 in Dauchingen abgespielt? Fakt ist, dass die Feuerwehr beim Löschen eines Dachstuhlbrandes in der Wohnung die Leiche einer 72-jährigen Frau gefunden hat, die in dem Haus gewohnt hat. Ihr 81-jähriger Ehemann