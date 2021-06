Eine tragische Geschichte: Nach der 72-jährigen Frau, die durch einen Messerstich in Dauchingen getötet worden ist, ist jetzt nach Angaben der Polizei auch der 81-jährige Ehemann, der bei dem Brand schwere Verletzungen erlitten hat, in einem Klinikum gestorben. Das Gewaltverbrechen hat sich am Dienstag, 22. Juni, gegen 14 Uhr in einem Einfamilienhaus in Dauchingen ereignet.

Schwarzwald-Baar-Kreis Familiendrama in Dauchingen? Kripo ermittelt gegen Sohn der 72-jährigen Toten Das könnte Sie auch interessieren

Hier wurde die 72-jährige Frau durch eine Stichverletzung getötet. Im Zusammenhang mit dieser Tat steht auch der Dachstuhlbrand des Hauses, den die Feuerwehr schnell löschen konnte. Der direkt am Tatort festgenommene, dringend tatverdächtige 32-jährige Sohn des Ehepaars, der mit im Haus wohnte, sitzt mittlerweile in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung ein. Ein Haftrichter hatte die vorläufige Unterbringung angeordnet.

Die Ermittlungen zur Brandentstehung sind noch nicht abgeschlossen. Die bisherige Spurenbewertung ergab keine Hinweise auf eine technische Ursache.