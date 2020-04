von sk

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (BEKJ) steht mit ihren Fachkräften auch in der aktuellen Situation zur Verfügung. Das gibt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in einer Pressemitteilung bekannt. Ab dem heutigen Montag, 6. April wird bis auf Weiteres eine Hotline angeboten. Sie ist unter der Telefonnummer 07721/913 76 76 freigeschalten und am Montag und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr besetzt.

„Wir gehen davon aus, dass sich eine größere Zahl an Eltern, Kindern und Jugendlichen in der aktuellen Situation überfordert fühlt. Es existieren neue und zusätzliche Anforderungen, die sich aus den Kontaktsperren und der Verdichtung familiären Zusammenlebens ergeben. Zudem stehen sonst verfügbare institutionelle und persönliche Unterstützungs- und Entlastungsangebote aktuell nicht in der üblichen Art und Weise zur Verfügung“, sagt Daniel Mielenz, Leiter der Beratungsstelle.

Um rasch Beratung anbieten zu können, bevor Situationen für Eltern, Kindern und Jugendliche zu belastend und konflikthaft werden, richtet die Beratungsstelle die Hotline ein. Hier können Ratsuchende zu Fragen des familiären Zusammenlebens, zu Konflikten und Erziehungsthemen direkt und ohne Termin mit den Beratern ins Gespräch kommen. Die Berater unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht.

Außerhalb der Hotline-Zeiten ist die Beratungsstelle zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar: Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr und Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 07721/913 76 76. Der Kontakt ist auch per E-Mail beratungsstelle-bekj-vs@Lrasbk.de möglich.