von Rüdiger Fein

„Es ist Zeit, danke zu sagen“ – Mohamed Njie ist überwältigt von der Welle der Hilfsbereitschaft, die seine Familie erfahren hat. Im Januar hatte er sich mit einem Hilferuf an den Caritasverband des Kreises gewandt. Seine kleine Familie, er als Vater und die beiden vier und zwölf Jahre alten Töchter, die kleine Catalya und die ältere Soraya, wussten plötzlich nicht mehr ein noch aus, denn die Mutter und Ehefrau Tamara war erkrankt und von einem auf den anderen Tag zum Pflegefall geworden. Die Ärzte machen der Familie keine große Hoffnung auf Genesung der 33-Jährigen. Die Diagnose der behandelnden Ärzte lautet auf Schlaganfall mit der Folge, dass eine Genesung nahezu ausgeschlossen ist. Tamara Njie, die drei Monate im Koma lag, wird ihr Leben lang auf den Rollstuhl und eine Rundum-Betreuung angewiesen sein.

Der Schock in der Familie saß tief. Aber Resignation ist nicht sein Ding, sagte sich Mohamed Njie – und die Familie beschloss, sich von diesem Schicksalsschlag nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Mutter Tamara sollte trotz ihrer Handicaps weiter am Familienleben und an allen Aktivitäten teilhaben können. Und dazu gehört auch, dass sie möglichst überall dabei sein soll. Um ihr diesen Wunsch erfüllen zu können, musste ein Behindertengerechtes Fahrzeug her. Guter Rat war hier im wahrsten Sinne des Wortes teuer, denn ein entsprechender Umbau, der immer von einer Spezialfirma vorgenommen wird, kostet erheblich mehr, als das Familieneinkommen hergab.

Durch eine vom Caritasverband initiierte Spendenaktion konnte der Familie auch dank vieler SÜDKURIER-Leser geholfen werden. Vor der Haustür von Familie Njie steht jetzt ein kleiner Transporter. Über eine absenkbare Rampe kann der Rollstuhl von Tamara Njie in das Fahrzeug hineingeschoben und verkehrssicher verankert werden. Jetzt ist die 33-jährige trotz ihrer Behinderungen wieder überall dabei – und darüber freut sich niemand mehr als die beiden Töchter Catalya und Soraya. Mohamed Njie ist immer noch überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft, die er und seine Familie erfahren durften.

Dies ist ein schöner Beitrag zur diesjährigen Caritas-Kampagne, die den Titel „Das machen wir gemeinsam“ trägt, meint Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands im Schwarzwald-Baar-Kreis. Und er freut sich mit der Familie Njie über den großen Zuspruch und die riesige Hilfsbereitschaft.