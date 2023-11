Harald Rettenmaier ist neuer Geschäftsführer der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Dies berichtet die AOK Gesundheitskasse Schwarzwald-Baar-Heuberg in einer Pressemitteilung.

Der Verwaltungsrat der AOK Baden-Württemberg habe ihn auf Vorschlag des örtlichen Bezirksrats bestellt, teilte die Kasse am Donnerstag mit. Damit beginnt eine neue Ära bei der regionalen AOK. Der 51-jährige Harald Rettenmaier folge auf Klaus Herrmann, der Ende Dezember 2023 seinen Ruhestand antreten werde. Herrmann habe die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg 22 Jahre geführt, zuletzt mit Rettenmaier als stellvertretendem Geschäftsführer. Herrmann habe in dieser Zeit die Gesundheitsversorgung in der Region aktiv mitgestaltet und maßgeblich zum Erfolg der AOK vor Ort beigetragen, so heißt es in der Pressemitteilung.

Versierter Gesundheitsexperte

„Der in Bad Dürrheim wohnende Rettenmaier ist versierter Gesundheitsexperte und begann seine Karriere bei der AOK Ostwürttemberg mit einer Ausbildung zum Sozialversicherungsangestellten“, heißt es weiter in der Mitteilung. Nach einem Studium und mehreren Führungspositionen wechselte er demnach als Referatsleiter in die Hauptverwaltung der AOK Baden-Württemberg. Im Jahr 2016 wurde er neuer stellvertretender Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

„Ich freue mich sehr auf meine zukünftige Tätigkeit als Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Mehr als 55 Prozent der Menschen in der Region vertrauen auf die regionale AOK als ihre Ansprechpartnerin für sämtliche gesundheitlichen Belange.

Damit geht eine riesige Verantwortung einher, die ich gerne übernehme. Unser Anspruch ist es, für jeden Menschen individuell passend, eben gesundnah, da zu sein. Dafür kann ich auf das gesamte Team der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg bauen“, wird Rettenmaier zitiert. „Mit Harald Rettenmaier haben wir einen engagierten Geschäftsführer gewonnen, der sich seit Jahren leidenschaftlich für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg einsetzt“, heißt es in der Mitteilung von Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg.

Fachmann mit regionaler Expertise

Das Gesundheitssystem stehe aktuell vor großen Herausforderungen. Sei es in der Finanzierung, der Pflege oder der Hausärzteversorgung. Daher sei es gut, dass die AOK durch Harald Rettenmaier einen erfahrenen Fachmann mit regionaler Expertise in der Geschäftsführung der Bezirksdirektion habe, heißt es zudem von den Vorsitzenden des Bezirksrats, Roland Eckhardt und Oliver Böhme, wie sie in der Pressemitteilung zitiert werden.