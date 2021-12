von Redaktion

Gottesdienste an den Adventssonntagen in Präsenz: Das gibt es dieses Jahr in Villingen nicht. Das hat die evangelische Stadtgemeinde nun entschieden.

Das betreffe die klassisch-badischen Gottesdienste um 9.30 Uhr, die für Groß & Klein um 11 Uhr, die Adventsmusiken und Jugendgottesdienste, teilt Dekan Wolfgang Rüter-Ebel mit.

Alles werde digital stattfinden, das meiste im Video-Format Zoom. Hinweise dazu sind immer aktuell auf der Homepage zu finden.

Andachten für zu Hause

Außerdem werden die wöchentlichen Hausandachten wieder aufgenommen. Diese können sich Interessierte aufs Wochenende auf Papier oder per E-Mail schicken lassen, um daheim eine Andacht zu feiern. Wer daran Interesse hat, findet auf der Homepage eine Email-Adresse.

„Wir halten es für angesagt, Kontakte an allen möglichen Stellen sehr deutlich zurückzufahren, um die Pandemie zu bekämpfen.“ Dekan Wolfgang Rüter Ebel

„Die Stadtgemeinde stellt sich mit diesen einschneidenden Schritten solidarisch an die Seite derer, die jetzt mehr oder weniger zu machen müssen“, so Rüter-Ebel. Ebenso stelle man sich an die Seite derer, die in den Kliniken äußerst stark herausgefordert sind: „Wir halten es für angesagt, Kontakte an allen möglichen Stellen sehr deutlich zurückzufahren, um die Pandemie zu bekämpfen.“

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, aber dann eindeutig. Etliche Christen bräuchten die Gottesdienste in den Kirchen, um Kraft zu schöpfen, gerade in diesen Tagen, an denen viele an den Rand ihrer Kräfte kommen. „Diese bitten wir um Verständnis“, so der Dekan.

Weihnachten: Noch keine Entscheidung

Im Blick auf Weihnachten seien noch keine Entscheidungen gefallen. Die bisherigen Planungen fürs Christfest würden (fast) nur Gottesdienste im Freien vorsehen. Die in den nächsten Tagen zu erwartenden Richtlinien vom Land und der Landeskirche werden abgewartet.