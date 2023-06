Große Veränderungen kommen in den nächsten Jahren auf den evangelischen Kirchenbezirk Villingen zu. Die Verantwortlichen stellen sich auf sinkende Mitgliederzahlen, weniger Pfarrer, weniger Gebäude und eine Neugestaltung der Gemeindestrukturen ein.

Die Vorzeichen stehen auf Transformation und Reduktion. Die Kirche wird sich auch auf der Bezirksebene bis in die einzelnen Gemeinden hinein verändern. Und sie wird sich verkleinern. In den Kooperationsgremien der Pfarrgemeinden und des Dekanats werden derzeit in intensiven Beratungen die Weichen dafür gestellt.

Mitten im Transformationsprozess

„Wir befinden sich inmitten eines ordentlichen Transformationsprozesses“, formuliert Dekan Wolfgang Rüter-Ebel (64) in norddeutschem Understatement. Tatsächlich stehen den Kirchengemeinden enorme Umwälzungen bevor. Und zwar schon bald. Die ersten verbindlichen Beschlüsse werden Anfang Dezember erwartet.

Wolfgang Rüter-Ebel, der Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Villingen, sagt: „Wir wollen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen, solange es uns noch gut geht!“ | Bild: Stadler, Eberhard

„Ekiba 2032“ ist die Kurzformel für den aktuell laufenden Strategieprozess in der Evangelischen Landeskirche Baden. Die Kirchenleitung will bis 2032 ihre Strukturen an die gesellschaftliche Entwicklung anpassen. Sie kämpft mit Bedeutungsverlust, Mitgliederschwund, Pfarrermangel – und sinkenden Einnahmen.

Weniger Gebäude, weniger Pfarrer

Biblisch gesprochen: Die fetten Jahre sind vorbei. Schon jetzt ist klar: Ihren großen Immobilienbestand, obwohl schon reduziert, wird sich die Kirche dauerhaft nicht leisten können. Und auch die Zahl der Pfarrstellen wird weiter sinken

In den vergangenen zehn Jahren hat der evangelische Kirchenbezirk rund zehn Prozent seiner Mitglieder verloren, berichtet Dekan Rüter-Ebel. Eingetragen sind heute rund 35.700 Kirchenmitglieder.

Der Kirchenbezirk Villingen Der evangelische Kirchenbezirk Villingen ist annähernd deckungsgleich mit dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Nicht dazu gehören nur Schwenningen, Tuningen und Tennenbronn. Ende 2022 hatte der Kirchenbezirk 35.700 Gemeindeglieder. Die großen Gemeinden sind Donaueschingen mit 3900 Gemeindegliedern, St. Georgen-Tennenbronn mit 5100 und Villingen mit Umland (Jakobus- und Matthäusgemeinde) mit 13.650 Gemeindegliedern.

Die Beratungen laufen auf vollen Touren

Den Verantwortlichen im Kirchenbezirk, so unterstreicht der Dekan, gehe es darum, rechtzeitig zu handeln. „Wir wollen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen, solange es uns noch gut geht!“ Die Beratungsprozesse laufen auf vollen Touren.

Was also kommt auf die Gemeinden und die Kirchenmitglieder in den nächsten Jahren zu? Vor allem eines: Die Kirchengemeinde als kirchliche Basiseinheit mit eigenem Pfarrer, eigener Kirche und Pfarrhaus wird wohl bald ein Ideal aus der Vergangenheit sein.

Die Reformen, sie läuten das Ende des Kirchturmdenkens ein. Mangels Geld und Personal sollen künftig größere Verwaltungseinheiten gebildet werden. Ein Schritt, den die katholischen Pfarreien bereits gegangen sind.

Kooperationsräume statt Gemeinden

Die maßgebliche Planungsgröße im evangelischen Kirchenbezirk Villingen wird künftig nicht mehr vorrangig die einzelne Gemeinde sein, sondern drei regionale „Kooperationsräume“.

Gebildet werden sollen ein Kooperationsraum Süd mit den Gemeinden Donaueschingen, Hüfingen, Blumberg sowie Bad Dürrheim, Oberbaldingen und Öfingen, ein Kooperationsraum Nordwest mit St. Georgen-Tennenbronn, Furtwangen, Triberg, Königsfeld, Weiler, Buchenberg und Mönchweiler sowie ein Kooperationsraum Mitte mit der Kirchengemeinde Villingen sowie Niedereschach und Marbach/Brigachtal.

Weitere Gebäude werden aufgegeben

Schon in den vergangenen Jahren hat sich der Kirchenbezirk Villingen auf den Weg gemacht, seinen Immobilienbestand zu verkleinern. So wurde etwa die Christuskirche in Unterkirnach aufgegeben, das Lukas-Gemeindezentrum in Villingen zum Verkauf ausgeschrieben, die Kirche in Bräunlingen an die Stadtkapelle veräußert oder die Pfarrhäuser in Buchenberg und Weiler verkauft.

Die evangelische Kirche in Bräunlingen wurde vor rund zwei Jahren verkauft. Sie wird jetzt wird von der Stadtkapelle Bräunlingen als Haus der Musik und Probelokal genutzt. Dieses Archivbild von 2021 zeigt Pfarrerin Esther Toepper (links) und weitere Gemeindemitglieder vor der verkauften Kirche. | Bild: Jakober, Stephanie

Diese Reduzierung des Immobilienbestands wird jetzt mit der Perspektive auf 2032 weiter vorangetrieben.

Gebäudebestand wird mehr als halbiert

Aktuell beschäftigen sich die Fachgremien mit der Frage, welche Gebäude gehalten werden und von welchen man sich langfristig trennen will. Außerdem werden Ideen gesucht für jene Gebäude, die man gerne halten würde, die aber von der Landeskirche nicht mehr gefördert werden.

Hier sind schwierige Entscheidungsprozesse zu erwarten. „Das wird heftig“, sagt Dekan Rüter-Ebel. „Am Ende bleiben nicht mal die Hälfte der Gebäude übrig, die künftig von der Landeskirche bezuschusst werden.“

Die evangelische Christuskirche in Unterkirnach ist inzwischen an ein Tonstudio vermietet. Die Evangelische Kirchengemeinde nutzt das Gebäude kaum noch für religiöse Zwecke. | Bild: Milos Stankovic

Weniger Pfarr- und Personalstellen

Die Zahl der Pfarrer- und Diakonstellen soll nach den Personalvorgaben aus Karlsruhe im Villinger Kirchenbezirk um 30 Prozent bis 2032 beziehungsweise 2036 reduziert werden. In Zahlen ausgedrückt: Aktuell gibt es im Kirchenbezirk 21,25 Pfarrstellen. Diese werden laut Planung schrittweise bis 2036 auf 15 reduziert.

Die ausscheidenden Pfarrerinnen und Pfarrer werden zumeist altersbedingt aus dem Dienst der Landeskirche ausscheiden. Die Zahl der Diakone soll von aktuell 4,5 Stellen auf drei Stellen sinken, die Kantor-Stellen von voraussichtlich drei auf zwei.

Das alles muss entschieden werden

Die Gebäude-Konzeption für Kirchen und Gemeindezentren soll in diesem Jahr die kirchlichen Entscheidungsgremien auf Gemeinde- und Bezirksebene durchlaufen und bis Anfang Dezember beschlossen werden.

Wolfgang Rüter-Ebel, der Dekan des ev. Kirchenbezirks Villingen, vor dem Pfarrhaus in der Mönchweilerstraße 6 in Villingen. Dieses schöne Pfarrhaus soll erhalten bleiben. | Bild: Stadler, Eberhard

In den Jahren 2024/25 steht die Gemeindereform an: Es geht um die Frage, ob die Kirchengemeinden fusionieren oder Gemeindeverbände bilden werden. Außerdem soll entschieden werden, wie viele Pfarrhäuser weiter benötigt oder verkauft werden. Und schließlich bleibt zu entscheiden, was mit jenen Gebäuden geschieht, die nicht mehr von der Landeskirche finanziell gefördert werden, aber eventuell erhalten bleiben sollen.

„Manches macht auch Spaß“

Für Dekan Rüter-Ebel ist klar: „Man braucht nicht für alles eigene Räume.“ Die Suche nach Kooperationspartnern eröffne auch viele neue Möglichkeiten. Den Veränderungsprozess will er positiv mitgestalten. „Es ist nicht alles schmerzhaft“, sagt er. „Manches macht auch Spaß.“