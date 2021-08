Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde

„Es sind Verordnungen, die man nicht mehr nachvollziehen kann“: Was Gastronomen zu den möglichen Corona-Regeln ab Montag sagen

Wird in der Innengastronomie schon bald wieder aufgestuhlt? Dort herrscht in Zukunft nämlich bis auf Weiteres Rauchverbot sowie die 3G-Pflicht – wenn die neue Corona-Verordnung des Landes so kommt, wie es sich bislang abzeichnet. Und ab Oktober müssen dann voraussichtlich auch noch die bisher kostenlosen Bürgertestungen selbst bezahlt werden.