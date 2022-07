Villingen-Schwenningen/Donaueschingen vor 2 Stunden

„Es bleibt ein mulmiges Gefühl zurück“: Prozess wegen Wohnungseinbruchs-Serie in VS beginnt

Ein 34-Jähriger muss sich am Landgericht in Konstanz wegen Wohnungseinbrüchen, Diebstahl und Raub in 20 Fällen verantworten. Vor Gericht wird deutlich, wie kompliziert die Ermittlungsarbeit der Polizei gewesen sein muss.