Internist Johannes Guhl aus Schwenningen ist Bezirksarzt bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Er hat schon viel erlebt – auch die Bergung Ertrunkener. Im Interview erklärt er, weshalb Schwimmhilfen Eltern in falscher Sicherheit wiegen und warum Alkohol und Wasser keine gute Kombination sind.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 23 Kinder unter zehn Jahren ertrunken. Immer wieder fällt dabei das Stichwort „stilles Ertrinken“. Was hat es damit auf sich?Bei Kindern geht Ertrinken meist so leise vonstatten, dass andere es