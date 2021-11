St. Georgen vor 2 Stunden

Erst denkt sie, da schläft einer seinen Rausch aus – dann merkt sie, da kämpft einer um sein Leben: Wie Gisela Retzbach zur Lebensretterin wurde

„Man denkt immer, es trifft nur die anderen. Aber es kann jeden treffen.“ Das sagt Gisela Retzbach heute. Gut eine Woche, nachdem sie einem fremden Mann in einem Park in St. Georgen das Leben gerettet hat. Sie erzählt die Geschichte, weil sie zeigen will: „Man soll nicht weggucken.“