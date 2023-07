Hitzewellen und Trockenheit: Das Wetter der vergangenen Wochen und Monate setzt der Landwirtschaft in Europa zu. Vor allem der Süden ist betroffen. Zuletzt senkte der europäische Landwirtschaftsverband Copa-Cogeca die Ernte-Prognosen drastisch. Es droht die schlechteste Ernte seit 2007 mit Ausfällen von bis zu 60 Prozent. Wie sieht die Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis aus? Wie sehr setzen die Wetterphänomene der heimischen Agrarwirtschaft zu?

Typischerweise wird als erstes Getreide die Wintergerste geerntet. Die baut der Jochen Hauser aus Zollhaus aber nicht an, weshalb er – anders als andere Landwirte in der Region – noch nicht mit der Ernte begonnen hat. Anfang August steht bei ihm vermutlich als erstes die Weizen- und Rapsernte an.

Ob sich die Wetterlagen der vergangenen Zeit negativ auf seine Ernte ausgewirkt hat?

Trockenperiode könnte zu Ertragsausfällen führen

„Schwierig zu sagen“, meint der Landwirt. Er könne lediglich schätzen. Bei den Winterungen wie Weizen und Raps geht er aber von durchschnittlichen bis guten Erträgen aus. Für eine sichere Antwort sei es aber jetzt noch zu früh. „Das kann auch täuschen“, weiß Jochen Hauser.

Der Landwirt Jochen Hauser aus Zollhaus baut verschiedene Getreidekulturen an – unter anderem auch Weizen. Aller Voraussicht nach soll mit der Weizenernte Anfang August losgelegt werden. | Bild: Pascal Guegan

Bei den Sommerungen wie Sommergerste und Mais sieht die vorläufige Prognose hingegen etwas schlechter aus. Die lange Trockenperiode im Frühjahr könnte ihm Ertragsausfälle von bis zu 20 Prozent beschert haben. Außergewöhnlich sei das aber nicht. „Wir sind ja praktisch der Natur ausgeliefert“, sagt der Landwirt.

Sommerung/Winterung Die Begriffe definieren, wann die Pflanzen ausgesät und geerntet werden. Bei der Sommerung findet die Aussaat im Frühjahr statt und die Ernte im Herbst. Bei der Winterung ist die Aussaat im Herbst und die Ernte erfolgt im Frühjahr.

Zwar hat Jochen Hauser aus Zollhaus noch nicht mit der Ernte angefangen – andere Landwirte dafür schon. Wie sieht die Lage bei ihnen aus?

Überraschend positive Ernte

Bei den Bauern der Region, die bereits mit der Ernte begonnen hätten, sei die bisherige Ernte entgegen den Erwartungen gut verlaufen, berichtet Bernhard Bolkart, Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV).

„Wir sind alle eher positiv überrascht gewesen, dass sich die Ängste um Minderertrag bisher nicht bewahrheitet haben.“ Ob die Prognosen stimmen, sei wirklich erst zu sehen, „wenn man mit dem Mähdrescher dran war“, erklärt Bernhard Bolkart.

Bernhard Bolkart ist seit Dezember 2021 Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes. Ihm zufolge sei die bisherige Ernte überraschend gut gewesen. | Bild: blhv

Und wie sieht es mit den Folgen der Unwetter der vergangenen Wochen aus? Wie haben sich diese auf die Getreidefelder der Region ausgewirkt? „Das ist natürlich alles sehr differenziert zu betrachten“, sagt der Präsident des BLHV.

An manchen Stellen hätten Unwetter schon erhebliche Schäden verursacht – im Schwarzwald deutlich mehr als in der Baar. Das läge laut ihm an den sandigen Böden, die die Feuchtigkeit nicht so gut speichern könnten.

Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband (BLHV) Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) ist ein Dachverband, der in Südbaden die Interessen von Landwirten und Winzer vertritt. Der Verband ist Mitglied im Deutschen Bauernverband. Seinen Auftrag sieht der BLHV nach eigenen Angaben in der Bündelung und Vertretung der bäuerlichen Interessen gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Mitglieder des BLHV sind Land- und Forstwirte, Winzer, Obstbauern sowie Personen, die sich mit den Zielen des Verbandes verbunden fühlen. Stand 2021 verfügt der südbadische Landwirtschaftsverband über 16.000 Mitglieder.

Ukraine als wesentlicher Faktor beim Getreidepreis

Eine Auswirkung auf den Getreidepreis hätte aber das Ergebnis der Ernte im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht, denn dieser würde sich nach dem Weltmarktpreis richten.

„Wenn wir im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht ernten würden, würde das am Weltmarktpreis nichts ändern“, berichtet Bolkart. Bei der Preisentwicklung seien die Ukrainekrise oder die Ernte in Nordamerika die wesentlichen Faktoren zur Zeit, erklärt er.

Hauptsächlich hätten die Landwirte in der Region bisher Wintergerste geerntet. Dort wo es keinen Pilzbefall gab, sei die Ernte überraschend gut, schildert der Präsident des BLHV. Dort wo Pilzkrankheiten unbehandelt geblieben wären, würden die Erträge aber zu wünschen übrig lassen.

Pilzbefall als Gefahr für die Ernte

Der Pilzbefall ist deshalb so ein Problem, weil er die Getreidequalität mindert und zu Ertragsverlusten führt, da die Pflanzen weniger und auch kleinere Körner liefert. Wenn das Getreide von Pilzen oder anderem Schädlingsbefall betroffen ist, dann bleibt deshalb manchmal nur die Bekämpfung mit Pflanzenschutzmitteln wie Fungiziden oder Ähnlichem. Das weiß auch der Landwirt Jochen Hauser aus Zollhaus.

Ein Teil eines Weizenfelds von Jochen Hauser liegt niedergedrückt auf dem Boden. Schuld daran ist vermutlich Wind und Regen. Der Zollhauser Landwirt hofft bald ernten zu können, ansonsten könnte der Weizen auskeimen und auswachsen. | Bild: Pascal Guegan

Dieses Jahr hätte er aber so wenig Pflanzenschutzmittel gesprüht wie noch nie, weil der Pilzdruck bei ihm sehr gering gewesen sei – was Hauser zufolge an der diesjährigen Trockenperiode gelegen hätte.

Politische Beschlüsse bereiten Sorge

Grundsätzlich würde er nur minimal auf Pflanzenschutzmittel zurückgreifen. Manchmal sei es aber notwendig. Wenn sie dieses Instrument nicht mehr zur Verfügung hätten, dann hätte das negative Folgen für die Landwirte. „Dann ist es eigentlich zu risikoreich, bei uns hier zu produzieren“, sagt Hauser.

Die Möglichkeit – wenn es wirklich nötig sei – auf Pflanzenschutzmittel zurückgreifen zu können, sieht der Landwirt aber durch Entscheidungen der Politik gefährdet. Als Beispiel nennt Hauser das Mitte Juli vom EU-Parlament beschlossene Nature Restoration Law (NRL).

Der Schwarzwald-Baar-Kreis sei eine relativ ertragssichere Region, meint der Zollhauser Landwirt, weshalb seine Hauptsorge die Politik sei.