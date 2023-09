Diensthund entlaufen: Die Polizeihundeführerstaffel des Präsidiums Konstanz vermisst eines ihrer Tiere, das am Dienstagabend m Bereich des Naturcampingplatzes in Sunthausen ausgebüxt ist.

Hundeführer bewusstlos – Hund büxt aus

Der Hundeführer war laut Polizei mit dem schwarzen Schäferhund unterwegs, als er stürzte. Er habe kurzfristig das Bewusstsein verloren und der Hund sei in diesem Zeitraum in unbekannter Richtung davon gelaufen.

Noch am späten Abend wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten am Mittwoch kurz vor 12 Uhr zum Auffinden des Diensthundes. Der Schäferhund konnte in einem Maisfeld in der Nähe des Naturcampingplatzes Sunthausen lokalisiert und von seinem Hundeführer unverletzt in Empfang genommen werden.