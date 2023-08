Der Energiedienst (ED) warnt: In seinem Gebiet seien Betrüger unterwegs. Deren Masche erklärt das Energieunternehmen in einer Pressemitteilung: Angeblich sammelten die Betrüger Informationen wie Zählernummern oder Stromverbrauch, um diese Angaben für unverbindliche Preisangebote zu verwenden.

Getarnt als Tarifberater

Dabei gäben sich die Kriminellen unberechtigterweise als Mitarbeitende von Energiedienst und ED Netze oder als Tarifberater aus. In Kontakt mit ihren potentiellen Opfern treten sie per Brief oder am Telefon.

Die Übermittlung von Daten ist riskant. Denn tatsächlich könnten auch unberechtigte Personen mit Angaben wie Namen, Adresse oder Zählernummer bereits neue Stromverträge abschließen, schreibt der ED.

Energiedienst fragt keine Daten ab

Energiedienst-Vertriebsleiterin Sarah Born stellt hierzu klar: „Niemand von uns und auch niemand in unserem Auftrag fragt telefonisch oder postalisch Zählernummern oder gar Kontoinformationen ab. Außerdem rufen wir niemanden an, um den Jahresverbrauch zu ermitteln.“

Der Energiedienst bittet Betroffene dringend, solche Fälle zu melden. Auch Kunden, die sich nicht sicher sind, ob sie mit echten Energiedienst-Mitarbeitenden sprechen, könnten sich beim Kundenservice unter der Telefonnummer 07623 921200 rückversichern.