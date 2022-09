von Moni Marcel

Am 12. September beginnt in Baden-Württemberg nach den Sommerferien wieder die Schule. Zuvor gibt es in Rottweil aber ein langersehntes Highlight: das 37. Stadtfest.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten, die am 10. und 11. September stattfinden, steht der 50. Geburtstag der Städtepartnerschaft mit dem südfranzösischen Hyères, die eigentlich schon vor zwei Jahren gefeiert werden sollte. Die Partnerschaft beruht auf persönlichen Beziehungen von Kriegsheimkehrern, die erstmals 1968 aufgenommen wurden. Zwei Jahre später wurde die Freundschaft der beiden Städte dann offiziell gemacht. Und nun wird diese offiziell gefeiert.

Was wird geboten?

Am Samstag, 10. September, werden Delegationen aus Hyères und den anderen Partnerstädten Rottweils durchs Schwarze Tor einziehen, begleitet von der Stadtkapelle und der historischen Bürgerwehr. Den Fassanstich um 14 Uhr übernimmt dann ein letztes Mal Oberbürgermeister Ralf Broß.

Zum kulinarischen Angebot an rund 50 Ständen von der Waldtorstraße über die Obere Hauptstraße bis zum Münsterplatz gibt es das Kinderland auf dem Kapuzinerparkplatz.

Schonach Spurensuche eines tödlichen Unfalls: Das ist über den Schonacher Flugzeugabsturz jetzt bekannt Das könnte Sie auch interessieren

Mit dabei ist beispielsweise der BUND, der für Familien Exkursionen zur Flora und Fauna rund um die alte Stadt anbietet, beim Team einer Kinderzahnarztpraxis kann man an der Kampagne „Eat a Smile“ mitmachen: ein spannendes Quiz und ein lustiges Würfelspiel mit tollen Preisen. Die Jugendkunst- und die Waldorfschule bietet kreative Aktionen und die Zauberbühne spielt zu jeder vollen Stunde. Ebenso ist der Verein Frauen helfen Frauen vor Ort.

Ein vielseitiges Programm gibt es auch auf mehreren Bühnen, das reicht von Handharmonika- und Blasmusik über chinesische Folklore, Showtanz und Reggae bis zu Metalcore. Zudem gibt es für Kinder einen Flohmarkt und im Rahmen des Tags des offenen Denkmals viele Führungen, die den Römerpfad, die Pelagiuskirche, die Lorenzkapelle oder auch die Holzmanufaktur im Neckartal näher beleuchten. Und wer sich von dem Trubel erholen möchte, findet im Garten des Stadtmuseums eine Oase der Ruhe.

Schwarzwald-Baar Gastronomen vor dem Corona-Herbst: Das sind ihre größten Ängste Das könnte Sie auch interessieren

An beiden Stadtfesttagen kann man für einen Euro pro Person mit dem Stadtbus-Shuttle vom Parkplatz am Freibad oder der Stadthalle fahren. Der Shuttle fährt stündlich, am Samstag bis Mitternacht.

Beatrice Siegel organisiert das Fest

Organisiert wird das von von Beatrice Siegel vom städtischen Kulturamt. Bei zahlreichen Gesprächen mit Bürgern und Vereinen wurde ihr klar, wie sehr das gemeinsame Feiern in den letzten beiden Jahren fehlte. Aber auch, welche Schwierigkeiten dadurch entstanden sind.

„Viele Vereine haben Probleme, ihre Schichten voll zu kriegen oder auch Aufführungen zu machen“, wird Siegel in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Umso wichtiger sei es, dass es jetzt endlich wieder ein Stadtfest gebe – „gerade für Kinder und Jugendliche ist das gemeinsame Erleben so wichtig, das schafft ja auch schöne Erinnerungen“.