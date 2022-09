von der SK-Redaktion

Der September ist da und der Tankrabatt ist weg: Wer nun Diesel oder Benzin tankt, muss in der Regel mehr zahlen als in den vergangenen Monaten. Aber wie genau haben sich die Preise in der Region geändert?

Donaueschingen

Am Dienstagvormittag, 30. August, sahen die Spritpreise an der Jet-Tankstelle in Donaueschingen-Allmendshofen so aus. Gegenüber den beiden Vortagen haben sich die Spritpreise nicht verändert.

30. August | Bild: Roland Sigwart

Gegenüber der drei Vortage sind die Preise am letzten Augusttag etwas gesunken. Gleichzeitig ist ein erhöhter Ansturm der Autofahrer zu verzeichnen. Längere Warteschlangen gibt es am Vormittag aber nicht.

31. August | Bild: Roland Sigwart

Und wie sieht es am 1. September aus? Die Preise sind pünktlich zum ersten Tag nach Auslaufen des Steuerrabatts rapide gestiegen. Der Liter Diesel gegenüber dem Vortag um 23 Cent, der Liter Super um 41 Cent – um noch viel mehr, als der eigentliche Steuermehrbetrag wieder aufgeschlagen wird. Der von der Regierung wieder zurückgenommene Energiesteuernachlass beträgt bei Diesel eigentlich 14 Cent, bei Super 30 Cent je Liter.

1. September | Bild: Roland Sigwart

St. Georgen

Am Dienstag, 30. August, waren die Spritpreise an der Avia-Tankstelle in St. Georgen gegenüber dem Vortag um jeweils vier Cent gesunken.

30. August | Bild: Sprich, Roland

Am letzten Augusttag zogen die Preise in St. Georgen um jeweils einen Cent gegenüber dem Vortag an.

31. August | Bild: Sprich, Roland

Und wie sieht es am 1. September aus? Am Donnerstag haben die Preise in St. Georgen nicht ganz so stark angezogen wie andernorts. Im Vergleich zum Vortag stieg Diesel um zwölf Cent, Benzin um sechs beziehungsweise sieben Cent je Liter.

1. September | Bild: Sprich, Roland

Villingen

Auch in Villingen haben wir die Spritpreise vor und nach dem Ende des Tankrabatts angeschaut. Am 26. August bezahlten Kunden an der Esso-Tankstelle am Villinger Bahnhof noch 1,90 Euro pro Liter Benzin und 2.07 Euro pro Liter Diesel.

26. August | Bild: Hahne, Jochen

Am 29. August waren die Preise um sechs beziehungsweise acht Cent gestiegen.

29. August | Bild: Hahne, Jochen

Und am 1. September? Da ist an der Villinger Esso der Benzinpreis um satte 35 Cent und der Dieselpreis um 15 Cent gestiegen.