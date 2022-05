Jetzt wird es ernst: Angesichts der exorbitant hohen Dieselpreise werden am Mittwoch, 11. Mai, in vielen Teilen des Landes Busse zwischen 10 und 12 Uhr stehen bleiben. Darauf weist der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) in einer Pressemitteilung hin. Auch sechs Buslinien, die das Omnibusunternehmen Merz und der Linienbetrieb Merz im Schwarzwald-Baar-Kreis bedienen, sind betroffen.

Trotz Ankündigung eines Stützungspaktes Dieselpreise sei bislang kein Geld für die Mehrkosten geflossen, welche die Verkehrsunternehmen seit Monaten aus eigener Tasche zahlen, erklärt der WBO. Das Land verweise auf den Bund, der Bundesverkehrsminister mauere. Eine zentrale Rolle komme aus Sicht des WBO den Landkreisen zu: Einige hätten konkrete Hilfe zugesagt oder gar schon Gelder ausbezahlt, andere nicht.

Diese Buslinien sind im Kreis betroffen

Im Schwarzwald-Baar-Kreis fahren am Mittwoch, 11. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr diese Busse nicht: