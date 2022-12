Im Zeitraum von Sonntagabend, 18 Uhr, bis Montagnachmittag, 14 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in ein Gebäude in der Schubartstraße in Dauchingen einzubrechen. Das berichtet die Polizei am Montag.

Die Unbekannten wollten laut Polizeibericht die Eingangstüre aufhebeln, um sich Zutritt in das Haus zu verschaffen. Die Tür habe dem Aufbruchsversuch allerdings standgehalten. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.