Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde

Einführung der Gelben Tonne ist eine Mammutaufgabe für Entsorgungsunternehmen: Trotz Kritik sind die „Probleme lösbar“

Im Schwarzwald-Baar-Kreis müssen rund 80.000 Behälter an etwa 60.000 Haushalte verteilt werden. Eine Ausnahme: In der Villinger Innenstadt innerhalb der Stadtmauern wird es weiterhin Gelbe Säcke geben. Die beauftragten Firmen sehen den Zeitplan als knapp an, sind aber zuversichtlich.