In SÜDKURIER-Leser Klaus Wiemer steckt ein echter Poet. Noch vor unserer Berichterstattung hat er ein heiteres Gedicht zu den Strommasten-Störchen verfasst und mit eigenen Fotos untermalt. Als der Artikel erschien, hat er sein Werk dem SÜDKURIER geschickt, „weil es so gut zum Thema gepasst hat und den Bericht ergänzt“, sagt er im Gespräch.

Inhaltlich schwingt in dem mit Lokalkolorit gespickten Gedicht auch ein leicht trauriger Aspekt mit. Störche, die in den Nestern auf den Strommasten das Licht der Welt erblicken, können in der Regel nicht beringt werden. Zu hoch sind die Masten und zu gefährlich wäre eine solche Aktion. Der Strom müsste vorübergehend abgestellt werden.

Damit bleibt diesen Jungstörche eine tierische „Geburtsurkunde“ verwehrt, die sie als echte Baaremer Kinder ausweisen würde. Ein echtes Schlamassel.

Gedichte zu schreiben ist ein Hobby von Klaus Wiemer. Schon immer schreibe er gerne Gedichte, erinnert er sich. Eines seiner jüngste Werke hatte er bereits im Alter von 15 Jahren begonnen. Jahrzehnte lang lag es „nicht ganz fertig „ in der Schublade. In diesem Frühjahr kam mit den Niederschlägen der dann entscheidende Geistesblitz und er konnte es endlich fertigstellen. „Frühling“ lautet der Titel.

Als Anregung können Sie hier nun aber erst einmal die Zeilen von Klaus Wiemer nachlesen:

Gedicht zu den Strommmasten-Stöchen

(von Klaus Wiemer)

Nach kurzer Reise auf die Baar

kam erst Herr und nun Frau Adebar.

Der Flug von Afrika ist doch sehr weit,

man braucht dafür nicht nur viel Zeit,

auch jede Landung ist gefährlich,

denn Lebensmittel sind dort spärlich.

So flogen sie bis Budapest

und fanden dort ein leeres Nest.

Zurückgekehrt hat man die Wahl,

das ist nicht einfach, oft ‚ne Qual.

Nimmt man die Wohnung auf dem Dach,

weil dort gibt‘s niemals so viel Krach.

Man hört Musik, hört Kinderlachen,

sieht in den Gärten sie so schaffen.

Und ist den Menschen doch ganz nah,

wie es auch früher schon so war.

Der Nachwuchs kriegt noch so ein Ding,

sie sagen dann er sei beringt.

Das ist dann auch ganz wunderbar,

jetzt sind sie Kinder von der Baar.

Oder man macht es wie die junge Bande,

sucht sich ein Plätzchen auf dem Lande.

Hoch oben auf dem höchsten Mast,

die Aussicht und das Wetter passt.

Sie brauchen Summen, Spannung eben,

sie wollen schließlich was erleben.

Denn von hoch oben sieht man mehr,

die schnellen Flitzer und den Schwerverkehr.

Man sieht auch alles, was sich da bewegt

und auch beim Brüten dir nichts entgeht.

Man muss die Hälse gar nicht recken,

um auch den Bauer zu entdecken.

Wenn mit dem Traktor er dann naht,

weil fällig ist die erste Mahd,

dann werden sie herunter schweben,

wird es doch bald ein Festmahl geben.

Sie sind als erste stets dabei,

beim großen Fressen allerlei.

Und wenn es nichts mehr gibt zu mähen,

dann fängt der Bauer an zu sähen.

Und dann wird jedes Mäusenest,

zum kulinarischen Fressfest.

So sind die Menschen uns ganz nah,

denn ist der Herbst erst einmal da,

feiern die Menschen große Feste

mit Nachbarn und auch „Partnergäste“.

Da machen „Dünne“ dann das Rennen,

denn „Mäusesushi“ sie nicht kennen.

Nur,

in dieser Höhe wird man nicht beringt

und wird somit kein Baaremer Kind.