Erinnern Sie sich noch an die Balkon- und Fensterkonzerte im ersten Lockdown im Frühjahr 2020? Damals sorgten vielerorts Musiker für ein wenig Abwechslung in der Nachbarschaft und Unterhaltung im Corona-Alltag. Auch Familie Schurig aus Schliengen im Kreis Lörrach beteiligte sich und sendete fortan täglich einen selbst komponierten und selbst getexteten musikalischen Gruß aus ihrem Garten an Nachbarn und auch ins Internet.

„Wir haben uns bei den Texten immer von der aktuellen Nachrichtenlage inspirieren lassen und das Thema dann in unsere Lieder einfließen lassen“, erzähl der Papa Andreas Schurig. Meist stehen er mit seiner Gitarre sowie seine beiden Söhne Paul (12) mit Posaune und Johann (9) mit Euphonium, Tenorhorn oder Ukulele vor der Kamera. Die Mutter agiert häufig hinter der Kamera. Anfangs sendeten die Schurigs täglich vom eigenen Garten aus, später dann auch von anderen Orten der Region und nicht mehr ganz so häufig. „Aktuell machen wir noch ein Musikvideo pro Woche“, so der 46-Jährige. Die Beiträge werden immer sonntags bei Facebook veröffentlicht.

Ihr letztes Video entstand nun im tief verschneiten Schwarzwald, irgendwo im Kleinen Wiesental. Andreas Schurig spielt eine Melodie, die an den Titel „Frankreich, Frankreich„ von der Band Bläck Fööss angelehnt ist. Seine Söhne singen, wie es die Menschen bei herrlichem Winterwetter in den Schwarzwald zieht. Damit haben die Schurigs am 3. Januar offenbar genau den Nerv vieler Menschen zur richtigen Zeit getroffen, denn während der Neujahrstage wurde der Schwarzwald an einigen Orten regelrecht überrannt. Dort, wo die Schurigs unterwegs waren, abseits der Touristenmassen, war fast gar nichts los. „Denn der Schwarzwald ist ja riesig“, so der Papa.

Als Andreas Schurig das neuste Werk nach dem Familienausflug auf seiner Facebookseite veröffentlichte, konnte er sicher noch nicht ahnen, wie viele Menschen sich schon bald ihre Musik anschauen werden. „Anfangs hatten wir immer so um die 1000 Abrufe, später 2000 und manchmal sogar 10.000 – je nach Thema. Bei Youtube waren es immer deutlich weniger“, blickt er zurück. Diese Werte wurden in den kommenden Stunden und Tagen aber schnell pulverisiert, nachdem Schurig das Video zusätzlich in einer Facebook-Gruppe geteilt hatte, in der sich Nutzer über Ausflugstipps im Schwarzwald austauschen. Knapp 150.000 Mitglieder umfasst diese Interessengruppe. Viele davon schauten sich das Video selbst an und teilten den Beitrag anschließend mit eigenen Facebook-Freunden. Bis heute kamen so rund 100.000 Videoabrufe zusammen.

„Wir haben sehr viele positive und herzliche Rückmeldungen bekommen“, freut sich der Vater über den unverhofften Erfolg. Sogar im realen Leben sei die Familie bereits erkannt und auf die Videos angesprochen worden. Noch vor dem Schwarzwald-Hit, während Lockdown Nummer eins, wurde ein TV-Kamerateam auf die täglichen Corona-Songs aus Schliengen aufmerksam und machte Filmaufnahmen im Garten der Familie.

„Es macht allen Spaß, zusammen zu musizieren“, so Schurig. Er selbst ist Musiklehrer an einer Schule und ist als Schauspieler beim Basler Improvisationstheater „Die Impronauten“ tätig. Letzteres sei natürlich hilfreich, wenn es darum geht, sich regelmäßig neue Liedtexte auszudenken. Aber auch Paul und Johann helfen dabei tatkräftig mit. Und wie ihrem Vater liegt ihnen die Musik im Blut. Beide lernen in der Schule, im Musikverein und an der Musikschule Instrumente zu spielen. Bekannte Melodien für neue Beiträge gehen dem Schurig-Trio eigentlich nie aus. „Für den Text brauchen wir manchmal nur 30 Minuten“, so der Papa. Beim kommenden Projekt sei das jedoch etwas aufwendiger.

Und vielleicht entsteht demnächst auch mal ein Video im Schwarzwald-Baar-Kreis. Andreas Schurig hat nämlich seine Schulzeit in Donaueschingen verbracht und sein Abitur am Fürstenberg-Gymnasium absolviert. „Meine Eltern leben immer noch dort und wir kommen sie immer wieder besuchen.“