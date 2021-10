Drei Landkreise, 76 Kommunen, eine Marke: Das wird jetzt alles unter dem Motto „Dreiklang“ präsentiert. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg hat jetzt ihren neuen Markenauftritt vorgestellt. Begleitet wurde der Neustart in allen drei Landkreisen mit einer großen Beleuchtungsaktion „Dreiklang-SBH“. Über 50 Gebäude und Sehenswürdigkeiten in der Region erstrahlten am Samstagabend in Beerentönen, der neuen Regionenfarbe, darunter die Donauquelle, Burgruinen, die Langenwaldschanze Schonach, das Wasserschloss Glatt, der Dreifaltigkeitsberg und der Brigacher Bär.