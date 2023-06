Sulz am Neckar vor 1 Stunde Wollte er selbst nur auf Toilette? Unbekannter bricht Klo-Kasse auf und erlebt böse Überraschung Das hat sich wohl nicht gelohnt. Vor dem Bahnhof in Sulz hat sich ein Dieb viel Mühe gemacht, um den Automaten einer öffentlichen Toilette knacken. Doch der Plan ging nicht auf. Dafür hinterlässt er teure Spuren.

Eine öffentliche Toilette – ähnlich dieser WC-Anlage am Bahnhof in Donaueschingen – ist jetzt in Sulz am Neckar Ziel eines Diebes geworden (Symbolbild von 2021). Für die Nutzung sind 50 Cent fällig. | Bild: Singler, Julian