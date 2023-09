Einen unerfreulichen Start in die neue Woche dürften die Mitarbeiter in der Zulassungs- und Führerscheinstelle im Landratsamt in Villingen-Schwenningen am heutigen Montag, 4. September, erlebt haben. Einbrecher hatten die Behörde, die im Kreishaus untergebracht ist, in der Nacht von Sonntag auf Montag heimgesucht.

Unerfreulich ist das auch für alle Kunden der Kreisverwaltung, die nun am Montag kurzfristig vor verschlossenen Türen stehen. „Grund dafür sind kriminaltechnische Untersuchungen der Polizei“, teilte das Landratsamt am Montagmorgen mit.

Filiale Donaueschingen als Alternative

„Die Zulassungsstelle in der Außenstelle in Donaueschingen ist von der Schließung nicht betroffen“, informiert die Kreisverwaltung. Die Stelle ist bis 14 Uhr geöffnet.

Erbeutet haben die Einbrecher in Villingen offenbar nichts, sagte Landratsamtssprecherin Kristina Diffring auf Anfrage.

„Die Täter stiegen nach Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und durchsuchten mehrere Büros. Dabei brachen sie auch Türen im Gebäudeinneren auf, wodurch insgesamt Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags entstand“, berichtet die Polizei.

Für das Landratsamt sei das durchaus nicht die erste Erfahrung mit Einbrechern, so die Sprecherin, „das kommt immer mal wieder vor“.

Allerdings sei das Kreishaus in Villingen mit einer Alarmanlage gesichert. Die hat offenbar auch dafür gesorgt, dass die Polizei schnell vor Ort war. Nun bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich zu melden.