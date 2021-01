Winterfreunde werden in diesen Tagen belohnt. Anhaltende Minustemperaturen konservieren die weiße Pracht und bieten nicht nur Spaß für die Familie, sondern auch lohnende Motive für unseren Fotografen. In Unterkirnach gönnen sich Kinder und Erwachsene einen Schlittenspaß.

Vereister Brunnen in Unterkirnach. | Bild: Sprich, Roland

Ebenfalls in Unterkirnach sorgt das Wasser aus dem Brunnen am Mühlenplatz für eisige Gebilde am Brunnentrog.

Die winterliche Kirnach in der Nähe der Romäusquelle. | Bild: Sprich, Roland

An der Romäusquelle verwandelt sich die Kirnach in ein Winterwunderland.

Roter Strahl in weißer Landschaft: die Schwarzwaldbahn. | Bild: Sprich, Roland

Die Schwarzwaldbahn zieht sich im Groppertal als roter Strich durch die ansonsten grauweiße Landschaft.

Lackierter Schneemann.

In Peterzell hat ein kreativer Gestalter seinen Schneemann für einen besseren Kontrast sogar mit Farbe lackiert.