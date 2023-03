Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde Ein schwieriges Milieu: Tausende Prostituierte leben und arbeiten im Schwarzwald-Baar-Kreis Villingen-Schwenningen ist eine Hochburg der Prostitution. Auch im Umland blüht die Sexarbeit, hier eher im illegalen Bereich. Eine neue Beratungsstelle kümmert sich um die Frauen.

Sexarbeit wie in Villingen-Schwenningen war ein Thema im Ausschuss für Bildung und Soziales. Diese Aufnahme zeigt ein Bordell in der Karlsruher Straße in Villingen. | Bild: Felicitas Schück