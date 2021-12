Visual Story Veröffentlicht am 20. Dezember 2021

Ein Mondzyklus dauert exakt 29 Tage, 12 Stunden und 43 Minuten. Also etwas weniger als einen Monat. Und obwohl in einem Jahr zwischen zwölf und 13 Vollmonde am Himmel zu sehen sind, mit der richtigen Kamera und der richtigen Perspektive, kann jeder dieser Monde besonders sein. Ein etwas anderer Jahresrückblick.

Februar Vollmond in VS-Schwenningen beim Bahnhof am 25. Februar. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond bei den Antennen auf dem Trinkwasserbehälter oberhalb VS-Mühlhausen am 25. Februar. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond bei den Schornsteinen des Blockheizkraftwerks des Klinikums am 25. Februar. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond über Marbach, gesehen von Herzogenweiler aus, am 27. Februar. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond beim Sendemast in Marbach, gesehen von Brigachtal aus, am 27. Februar. | Bild: Hans-Juergen Goetz März Störche bei Vollmond. Fotografiert von SÜDKURIER-Leser Jens Borchers. | Bild: Jens Brochers April Zwei Tage vor dem Kalendarischem Vollmond am Fürstenberg Sendeturm am 25. April. | Bild: Hans-Juergen Goetz Zwei Tage vor dem Kalendarischem Vollmond am Fürstenberg Sendeturm. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond bei den Dreieckshäusern in Marbach am 26. April. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond bei den Dreieckshäusern in Marbach am 26. April. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond hinter der St. Martin Kirche in Brigachtal am 26. April. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond hinter einem Hochspannungsmast in Brigachtal am 26. April. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond hinter dem SWR-Sendeturm in Marbach am 26. April. | Bild: Hans-Juergen Goetz Juli Vollmond-Aufgang am Schwarzwald-Baar-Klinikum am 25. Juli. | Bild: Hans-Juergen Goetz August Vollmond am Wartenberg, gesehen von Donaueschingen aus, am 21. August. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond am Wartenberg, gesehen von Donaueschingen aus, am 21. August. | Bild: Hans-Juergen Goetz September Vollmond am Fürstenberg in Hüfingen am 22. September. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond am Fürstenberg am 22. September. | Bild: Hans-Juergen Goetz Dezember Untergehender Vollmond am 19. Dezember in Brigachtal. Fotografiert von SÜDKURIER-Leser Wilfried Wegener. | Bild: Wilfried Wegener Vollmond am Fürstenberg in Hüfingen am 19. Dezember 2021. | Bild: Hans-Juergen Goetz Vollmond am Fürstenberg in Hüfingen am 19. Dezember 2021. | Bild: Hans-Juergen Goetz 2022 Der nächste Vollmond ist laut Mondkalender übrigens am Dienstag, 18. Januar 2022. Insgesamt wird es 2022 zwölf Vollmonde und 13 Neumonde geben. Als Neumond bezeichnet man die Phase in der der Mond sich zwischen der Erde und der Sonne befindet. Während dieser Konstellation sieht man von der Erde aus nur die Nachtseite des Mondes.