Vor einem Jahr befahl Wladimir Putin seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die meisten westlichen Länder wollen Terror und Kriegsverbrechen nicht tatenlos zusehen und helfen – auch mit der Lieferung von immer mehr und immer schwererem Kriegsgerät.

Viele Menschen in Deutschland haben Sorge und Angst vor einer weiteren Eskalation des Krieges und den Gefahren eines atomaren Konflikts. Was sagen die Bürger im Schwarzwald-Baar-Kreis nach einem Jahr Krieg in Europa?

Deutschland riskiert seinen Wohlstand

„Ich finde das einfach furchtbar, überall ist Krieg auf der Welt“, sagt Hans Thome aus Königsfeld. Der gebürtige Siebenbürgener hat in seiner Jugend selbst höchst unruhige Zeiten in Rumänien erlebt und sehnt sich nach mehr Diplomatie.

Hans Thome | Bild: Dominik Zahorka

„Man muss ernsthaft mit den Russen reden und auch die russische Bevölkerung im Donbass anhören“, findet Thome, der von Waffenlieferungen nichts hält. Die ukrainische Regierung opfere ihre Bevölkerung und löse damit unendliches Leid in den Familien aus. Außerdem sei Deutschland als Industrienation von den Bodenschätzen Russlands abhängig und setze mit den Sanktionen nicht zuletzt den eigenen Wohlstand massiv aufs Spiel.

Vor einem Jahr rollten die Panzer los Am 24. Februar 2022 überfiel Russlands Machthaber Wladimir Putin die Ukraine und sprach dem Land die Eigenstaatlichkeit ab. Statt einer schnellen Unterwerfung der Ukraine erlitt die russische Armee mehrere Rückschläge. Inzwischen wird seit einem Jahr an einer 1000 Kilometer langen Front erbittert gekämpft. Seither sind zahlreiche Kriegsverbrechen und Verstöße der russischen Armee gegen das Völkerrecht aktenkundig geworden. Aussicht auf einen Frieden scheint derzeit nicht in Sicht.

Waffenlieferungen sind richtig

Ganz anders sieht das Ashkan Golfar aus Villingen. Er verfolgt die Nachrichten seit Kriegsbeginn sehr genau und ist sich sicher, dass Frieden und Stabilität nur mit einem Sieg über den russischen Aggressor erreicht werden könne.

Ashkan Golfar | Bild: Dominik Zahorka

„Ich habe zwar keine Angst vor dem Krieg, beobachte aber genau was vor sich geht“, sagt Golfar. Die deutschen Waffenlieferungen findet er richtig und das ständige Drohen Putins mit seinem Atomwaffenarsenal für einen riesigen Bluff: „Er würde sein eigenes Land komplett zerstören.“ Deshalb könne er sich nicht vorstellen, dass der durch den langen Krieg ohnehin schon geschwächte Putin einen Konflikt mit der mächtigen NATO riskieren werde.

„Man muss die Ukraine unterstützen“

Für Selina Boxberger aus Villingen ist der Krieg besonders nahe. Sie hat Verwandtschaft in der Ukraine und wird deshalb immer mit den neuesten Informationen aus erster Hand versorgt.

Selina Boxberger | Bild: Dominik Zahorka

„Meine Tante informiert mich laufend, was drüben los ist.“ Die Menschen in der Ukraine seien einem ständigen Risiko ausgesetzt. Aus diesem Grund überlege ihre Tante auch, für die weitere Dauer des Krieges nach Deutschland zu kommen.

„Ich finde, man muss die Ukraine unterstützen, allerdings glaube ich, dass Deutschland durch sein Engagement zum Gegner Nummer Eins für Russland geworden ist“, fürchtet Boxberger. Die Lieferung von Angriffswaffen sehe sie kritisch. Sie habe auch Angst, dass sich der Konflikt zu einem atomaren Krieg ausweiten könne, der auch Deutschland treffen würde.

„Wenn die Russen auf den roten Knopf drücken, sind sie dumm“, ist sich Boxberger sicher. Schließlich würde das auch die Auslöschung Russlands bedeuten. Bei einer so aufgeheizten Situation könne man aber nie ganz ausschließen, dass ein in die Ecke getriebenes Kreml-Regime nicht durchdrehe.

Angst vor einem Atomkrieg

„Ich glaube, dieser Putin ist ein abgrundtief böser Mensch“, meint Roswitha Duvensee aus Villingen. Sie habe große Angst vor einem Atomkrieg und glaube, dass die guten Jahre für die kommenden Generationen vorbei seien.

Roswitha Duvensee | Bild: Dominik Zahorka

Die vielen Toten in der Ukraine seien unerträglich und durch die Lieferung von Kriegswaffen würde der Konflikt nur immer weiter angeheizt und immer mehr Menschen müssten ihr Leben lassen. „Wie kann man da nur Waffen hinliefern“, fragt Roswitha Duvensee. Sie glaubt, dass unter der dadurch befeuerten Gewalt am meisten die einfache Bevölkerung leide, die sterbe und nichts dagegen tun könne.

Nur Abwehrwaffen für die Ukraine

Ganz ähnlich sieht das Elvira Ketterer aus Villingen: „Man macht sich schon Sorgen, auch wenn ich mich in meinem täglichen Leben nicht davon beeinflussen lasse“, sagt sie. Die deutschen Waffenlieferungen sieht sie eher kritisch, da diese nicht zu einer Befriedung sondern eher zur weiteren Eskalation des Krieges führen würden.

Elvira Ketterer | Bild: Dominik Zahorka

Reine Abwehrwaffen sollten der Ukraine aber zur Verfügung gestellt werden, um ihr Territorium vor dem russischen Terror zumindest etwas absichern zu können. In der momentanen Situation sehe sie allerdings keine Chance, dass der Konflikt in diesem Jahr beizulegen sei, sagt Elvira Ketterer.