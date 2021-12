Einmal in der Woche veröffentlicht das baden-württembergische Sozialministerium die aktuellen Impfquoten – aufgeschlüsselt nach Landkreisen.

Der Schwarzwald-Baar-Kreis liegt sowohl beim Anteil der vollständig Geimpften, als auch bei den Auffrischimpfungen und Erstimmunisierungen unter dem Landessschnitt.

In Zahlen (Stand 19. Dezember 2021) heißt das:

- Vollständig geimpft sind im Schwarzwald-Baar-Kreis insgesamt 136.824 Menschen. Das entspricht einer Impfquote gemessen an der Gesamtbevölkerung von 64,3 Prozent. Der Landesschnitt aller 44 kreisfreien Städte und Landkreise in Baden-Württemberg liegt bei 65,9. Der Schwarzwald-Baar-Kreis liegt damit auf Platz 29. Spitzenreiter mit 76,8 Prozent Impfquote unter den vollständig Geimpften ist Baden-Baden. Schlusslicht Pforzheim (59,7 Prozent).

- Geboostert sind im Schwarzwald-Baar-Kreis insgesamt 58.179 Personen. Das entspricht einer Impfquote von 27,3 Prozent. Der Landesschnitt liegt bei 28,9 Prozent. Der Schwarzwald-Baar-Kreis liegt damit auf Platz 27. Spitzenreiter bei den Auffrischimpfungen ist Freudenstadt mit 49,2 Prozent. Schlusslicht der Zollernalbkreis (21,8 Prozent).

- Einmal geimpft sind im Schwarzwald-Baar-Kreis insgesamt 140.574 Personen. Das entspricht 66 Prozent. Der Landessschnitt liegt bei 68,1 Prozent.

Booster-Impfungen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt derzeit allen Personen ab 18 Jahren eine Auffrischimpfung. Diese soll in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur Zweitimpfung stattfinden. Kann aber, wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind, auch nach fünf Monaten schon erfolgen.

Daran hält sich auch der Landkreis in seinen Impfstützpunkten. „Die Ärzte halten sich an die Vorgaben der Stiko“, sagt Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes auf Nachfrage. „Ab fünf Monaten kann man geboostert werden.“ Die meisten Impfwilligen, so Frank, wüssten das auch. Dass mal jemand weggeschickt werden muss, weil er die erforderliche Zeit zwischen Zweit- und Drittimpfung nicht einhält, sei sehr selten der Fall. „Das ist die Ausnahme.“