Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg hat in einer Feierstunde im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus in Trossingen die 140 besten Auszubildenden in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf gewürdigt. Außerdem hat sie die 47 besten Absolventen einer Weiterbildung bei der IHK und der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen (BBT) ausgezeichnet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer hervor.

„Sie alle zählen nun zum besten Fachkräftenachwuchs unserer Region – mit besten beruflichen Perspektiven“, sagte IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos zu den erfolgreichen Auszubildenden. „Sie haben Ihre berufliche Zukunft auf ein stabiles und erfolgsversprechendes Fundament gestellt. Sie werden es im Laufe Ihres beruflichen Werdegangs sehen: Die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie während Ihrer Ausbildungszeit sowohl fachlich als auch menschlich erworben haben, sind wichtige Pfeiler für alles, was in der Zukunft noch kommt.“

Dasselbe gelte auch für die Absolventen einer beruflichen Weiterbildung bei der IHK Akademie und bei der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen, die ebenfalls verabschiedet wurden. Sie hätten teilweise parallel zu ihrer Arbeit im Betrieb eine Weiterbildung absolviert und in dieser Phase viel Durchhaltevermögen und Disziplin bewiesen.

„Die Absolventinnen und Absolventen unserer Weiterbildung haben die Vorteile der beruflichen Weiterbildung erkannt. Mehr Verantwortung am Arbeitsplatz, ein besseres Gehalt sowie die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit – das sind die zentralen Erfolge für Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer IHK-Weiterbildung“, beschrieb die IHK-Präsidentin den Erfolgsweg.

Besonders dankte sie den ausbildenden Betrieben, den Berufsschulen, den Landkreisen als Träger der Schulen und den ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern sowie den Dozentinnen und Dozenten, die sich mit großem persönlichem Einsatz immer wieder für den beruflichen Nachwuchs einsetzten. Die IHK-Präsidentin zollte den Ausbildungsbetrieben der Region ein besonderes Lob. „Wer ausbildet, leistet einen entscheidenden Beitrag zur Zukunft unserer Region. Und das tun Sie“, so die IHK-Präsidentin.

Nach dem Grußwort von Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion, die den Jugendlichen alles Gute und viel Mut für die Zukunft wünschte, sorgte Gastredner Johannes Warth – Selbstbezeichnung: Ermutiger und Überlebensberater – auf kurzweilige Art und Weise für einen Einblick in die Zukunft des jugendlichen Nachwuchses. „Agieren heißt, immer wieder Neues wagen“, so Warth. „Lasst Euch von niemandem abhalten, etwas zu tun, nur weil er sagt, es ist schwierig“, gab er den Jugendlichen im Auditorium mit.