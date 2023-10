Die Cyberattacke auf die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist noch nicht überstanden. Nach dem Abschalten aller Systeme auf dem Campus Schwenningen am 19. September ist der Studienbetrieb noch weit von der Normalität entfernt.

Johannes Stumpf ist Referent des Rektors an der DHBW. „Wir arbeiten uns sukzessive durch die Prozesse durch, die wir wieder in Betrieb nehmen können“, sagt er. „Unser Hauptaugenmerk legen wir dabei auf Lehre, Prüfung und Kommunikationswege. Wir schauen, was dringlich ist, der Rest muss ein paar Tage zugunsten anderer Services warten.“

Johannes Stumpf ist der Referent des Rektors der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in VS-Schwenningen. | Bild: DHBW Villingen-Schwenningen (Annika Honacker)

Was wieder funktioniert

Unter anderem funktioniere die Webseite, die extern gehostet werde. „Glücklicherweise sind wir auch wieder per E-Mail erreichbar.“ Auch im Wohnheim in der Schramberger Straße 28-30 in Schwenningen gebe es Internetzugriff. Diese Verbindung war für die Studierenden gekappt worden und sei bereits am 13. Oktober wieder aufgenommen worden.

Der Start ins Semester findet Anfang Oktober noch ohne Internet-Verbindung statt. | Bild: Annika Honacker, DHBW Villingen-Schwenningen

Auch fünf Wochen nach dem Angriff gebe es immer noch Einschränkungen. In der Bibliothek stehe den Studierenden kein Internet über WLAN zur Verfügung. Außerdem könne auf digitale Angebote wie E-Books nicht zugegriffen werden.

Noten gibt es nur auf Anfrage

Betroffen sind laut Johannes Stumpf auch von außen nicht sichtbare, hochschulinterne Systeme. Immerhin können die Mitarbeitenden jetzt wieder Immatrikulationsbescheinigungen ausstellen. Bei der Noteneinsicht brauche es noch einen Umweg. Die können die Studierenden nicht selbst nachschauen, können sich ihre Zensuren aber auslesen lassen.

Bei Studentinnen aus dem Ausland konnten laut dem Referenten des Rektors die Meldefristen eingehalten werden. „Da haben wir sehr viel telefonisch mit unseren Kooperationshochschulen geklärt“, sagt Stumpf.

Wo kommt der Schadcode her?

Zum Angriffsweg wollte Johannes Stumpf keine Angaben machen. „Wir untersuchen das sehr gründlich und haben den Forensikbericht noch nicht abschließend vorliegen.“ Aber: „Auf unseren Exchange-Servern wurde Schadsoftware entdeckt.“ Diese Microsoft-Systeme dienen unter anderem der Verwaltung von E-Mails. Laut dem Cybersicherheitsunternehmen Cloudflare gehören E-Mail-Anhänge mit böswilligem Schadcode zu den häufigsten Angriffsvektoren.

Das Gelände des DHBW-Campus liegt mitten in VS-Schwenningen. | Bild: Annika Honacker (DHBW Villingen-Schwenningen)

Die Schwenninger Hochschule stehe in Austausch mit dem DHBW-IT-Servicecenter, sagt Johannes Stumpf. Außerdem werde eng mit der Cybersicherheitsagentur des Landes und des Landesdatenschutzbeauftragten zusammengearbeitet.

Gleiche Angreifer wie in Furtwangen?

Ob eine Verbindung zu dem Cyberangriff auf die Hochschule Furtwangen besteht – manche Dozenten unterrichten an beiden Bildungseinrichtungen -, kann Stumpf nach eigener Aussage nicht beurteilen. Ob Daten von Studierenden von den Angreifern abgegriffen wurden, könne er ebenfalls nicht sagen.