In Baden-Württemberg leben nach Schätzungen der Landesstelle für Suchtfragen etwa 150.000 Kinder unter 15 Jahren in Familien, in denen ein Elternteil suchtkrank ist. Das geht aus einer Pressemitteilung aus dem Februar 2023 hervor. Die Kinder litten demnach häufig unter sozialen, psychischen und körperlichen Belastungen. Mehr als die Hälfte der Kinder entwickelten später eine eigene Suchterkrankung oder eine andere psychische Erkrankung. (blo)

Wie süchtig sind unsere Kinder?

Der Anteil der Zwölf- bis 17-Jährigen, die schon einmal Cannabis konsumiert haben, lag 2021 bei 9,3 Prozent. Das teilte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Weltdrogentag im Juni mit. 7002 Personen der Altersgruppe Zwölf bis 25 waren für die Erhebung zu ihrem Drogenkonsum befragt worden. 3,6 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen gaben demnach an, so viel Alkohol getrunken zu haben, dass sie über dem Schwellenwert für gesundheitlich riskanten Alkoholkonsum Erwachsener lagen. In den 30 Tagen vor der Befragung praktizierten elf Prozent der jugendlichen Rauschtrinken. Eine Untersuchung der Bundeszentrale von 2019 ergab: 1,7 Prozent aller Zwölf- bis 17-Jährigen ein andere illegale Droge außer Cannabis ausprobiert – also Ecstasy, LSD, Amphetamin, Crystal Meth, Kokain, Crack, Heroin, neue psychoaktive Stoffe, Schnüffelstoffe oder psychoaktive Pflanzen. (blo)