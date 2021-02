Der Polizei ist nach eigenen Angaben ein Ermittlungserfolg gegen die Drogenkriminalität gelungen: Nach der Durchsuchung von vier Wohnungen wurde eine Person festgenommen. Im Zuge eines schon länger andauernden Ermittlungsverfahrens konnten Staatsanwaltschaft und Polizei einen weiteren Erfolg verzeichnen. Bereits am Mittwoch wurden in der Doppelstadt vier Wohnungen – drei in Villingen und eine in Schwenningen – von vier tatverdächtigen Personen durchsucht.

Im Einsatz waren Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe Villingen mit Unterstützung durch eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit aus Göppingen. Die Einsatzkräfte stellten rund ein Kilogramm Amphetamin, Marihuana, eine Aufzuchtanlage für Marihuana sowie Waffen sicher. Gegen die vier Männer im Alter von 30 bis 41 Jahren wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ein 30-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nach richterlicher Vorführung in Haft.