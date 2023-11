Mit Fußfesseln wird der 24-Jährige von zwei Beamten in den Gerichtssaal geführt. Er trägt schwarze Sneakers, eine lässige Jeans, einen weißen Kapuzenpulli mit Aufdruck, die Haare sind zu einem Zopf gebunden. Der junge Mann aus dem Städtedreieck spricht leise, wirkt unsicher und etwas nervös, wippt fast die gesamte Verhandlung mit dem Fuß.

Nach fünfeinhalb Monaten in Untersuchungshaft wird sein Fall am Landgericht Konstanz verhandelt. Es geht dabei um bewaffneten, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, sowie das Fahren eines technisch veränderten Elektrorollers ohne Fahrerlaubnis.

Was war passiert?

Im Mai 2023 war der junge Mann frühmorgens auf dem Parkplatz auf der Baar einer Polizeistreife aufgefallen. Der Roller war etwa mit Tempo 40 unterwegs, erlaubt sind für Roller aber nur 20 Stundenkilometer. Bei einer Überprüfung stellte die Beamten Drogenkonsum fest, was ein Test im Polizeirevier bestätigte. Bei der Befragung gab der Mann auch zu, dass er noch eine geringe Menge an Drogen zuhause habe, so beschrieb es der Beamte im Zeugenstand. Also sei man zusammen mit ihm zur Wohnung gefahren, um die Drogen abzuholen.

Auch eine Schulklasse aus Konstanz verfolgt die öffentliche Verhandlung am Landgericht Konstanz. | Bild: Fröhlich, Jens

Im Treppenhaus zur gemeinsamen Wohnung mit der Freundin habe der Angeklagte dann hektisch den Weg nach oben gesucht und seine Freundin laut sprechend vorgewarnt. Doch das alles half nichts. Zwar konnte das Paar noch eine Einkaufstüte voller Drogen aus dem Dachfenster werfen, ehe die Beamten oben ankamen, doch die Beweislast war erdrückend.

„Überall lagen Drogen und Utensilien herum“, so der Beamte. Auch über 30 Waffen fanden die Polizisten dort, darunter zehn verbotene Gegenstände. Die Plastiktüte unten am Gebäude fiel den Beamten natürlich ebenfalls in die Hände. Am 16. Mai kam der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Was die Polizei in der Wohnung findet Bei der Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei ein Sammelsurium an Drogen und Waffen. Die Drogen: Knapp ein Kilogramm Marihuana, 65 Gramm Haschisch, 74 Gramm Amphetamin und drei Gramm Kokain. Die Waffen: fünf Schlagringe, ein Wurfstern, ein Schlagstock, fünf Klappmesser, vier Einhandmesser, drei Butterflymesser, zwei Armbrüste, zwei Schleudern, fünf Dolche, drei Äxte und drei Macheten. Der Polizist im Zeugenstand berichtete zudem von einem selbst gebauten Sprengsatz und einer Blendgranate.

Lange Drogenkarriere

Bei der Befragung durch Richter Joachim Dospil schildert der Angeklagte seinen Lebenslauf. Mit 14 habe er angefangen zu Kiffen. Mit 15 nahm er erstmals Amphetamin und Kokain, später LSD, Pilze und Ecstasy. „Der Konsum wurde immer mehr“, so der 24-Jährige, „zehn bis 15 Gramm Marihuana täglich.“ Dazu die anderen Drogen, mehrfach die Woche.

Um diesen enormen Eigenkonsum zu finanzieren, habe er auch Drogen verkauft, räumte er ein. Die Folgen der Drogensucht: kaputte Zähne, kaum Schlaf und noch weniger ein geregeltes Leben. Nicht einmal Bürgergeld hatte er beantragt. Ein Leben für, mit und inmitten von Drogen, was auch viele Bilder aus der Wohnung nahelegten.

Waffen sollen für Outdoor-Aktivität sein

Lediglich bei den Waffen widerspricht er den Tatvorwürfen der Staatsanwaltschaft, vertreten durch Marie-Theres Polovitzer. Diese habe er aus Interesse gesammelt. Niemals sollten sie zum Einsatz gegen Menschen kommen, beteuerte er. Er schnitze und bastle gerne, liebe die Natur.

Alles Werkzeuge für seine Outdoor-Aktivitäten. Das ließ der Richter nicht uneingeschränkt gelten. Vor allem die Nähe der Waffen zu den Drogen sei das Problem. Das werde vom Gesetzt als bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln gewertet. Da reiche schon ein einzelnes großes Messer.

Kein Schulabschluss

Wegen der vielen Drogen endete die Schulkarriere des Angeklagten ohne Abschluss in der achten Klasse. Auch die Berufsschule musste er wegen zu vielen Fehlzeiten abbrechen. Die Zeit habe er lieber draußen, zuhause oder mit Freunden verbracht und Drogen genommen.

Mit seinen Eltern habe er einen guten Kontakt, obwohl er schon früh ausgezogen war. Eine kleine Schwester gehe noch zur Schule, ein Bruder sei berufstätig, wie auch seine Freundin.

Er selbst war früh auf die schiefe Bahn geraten. 2016 und 2017 wurde er erstmals auffällig, wegen Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln. Ähnliche Fälle sind 2020 und 2022 dokumentiert. Alles kleinere Delikte, die Geldstrafen mit 400 und 1500 Euro nach sich zogen.

Die jetzt gefundenen Drogen sind keine Kleinigkeit mehr. Und dennoch, so der 24-Jährige, seien sie zum Großteil für seinen Eigenkonsum bestimmt gewesen. Dagegen sprach, dass rund 300 Gramm Marihuana fertig für den Verkauf verpackt und mit Mengenangaben beschriftet waren. Woher er die Drogen hatte, das wollte er nicht verraten. Nur soviel: Er habe noch rund 5000 Euro Schulden.

Hoffnung auf eine Neuanfang

Dass der junge Mann drogensüchtig ist, darüber sind sich alle einig. Der Angeklagte teilt mit, dass er an sich arbeiten und wieder ein normales Leben führen wolle. Dafür sei er bereit, eine Therapie zu machen.

Dies bekräftigt sein Anwalt Thomas Häfner in seinem Plädoyer. Man müsse dem jungen Mann eine Chance geben, um den Beginn seines Lebens auf den Weg bringen. Mit Bezug auf die Waffen sagt er, dass sein Mandant ein harmloser Drogenabhängiger, ein schlechter Dealer und keineswegs gefährlich sei.

Richter gewährt letzte Chance

So kommt es, dass Richter Joachim Dospil am Ende ein relativ mildes Urteil spricht: eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, mit der Möglichkeit, eine zweijährige Therapie zu machen. Das Gesetzbuch sieht durchaus Strafen bis zu 15 Jahren bei solchen Delikten vor.

Verlaufe die Therapie erfolgreich, könne die Haft um ein Drittel verkürzt werden. Ebenfalls angerechnet wird die Untersuchungshaft. Bleiben unter dem Strich noch zehn Monate Gefängnis, ehe der 24-Jährige seine Therapie antreten kann. Zeit, die er nutzen soll, um zu lernen und zu reflektieren, so der Richter. Ziel sei es, aus der Therapie direkt in einen Beruf oder eine Ausbildung zu starten.