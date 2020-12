Der sieben-Tage-Inzidenzwert im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt weiterhin bei über 200, exakt bei 2221, Stand Dienstag, 9 Uhr. Das Gesundheitsamt meldet drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, so dass die Gesamtzahl der Todesopfer im Landkreis nun bei 57 liegt.

1946 Fälle sind bereits wieder gesund, was einem Plus von 55 Fällen gegenüber dem Vortag entspricht. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 2697 (+ 22 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie die 57 Todesfälle sind hierin enthalten. Die gute Nachricht: Die Zahl der aktuell an Covid-19-Infizierten sinkt um 36 Fälle auf unter 700 und liegt bei 694 Personen.

61 Patienten im Klinikum

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am Dienstag 61 am Coronavirus erkrankte Personen.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Montag von 186 Personen ein Abstrich genommen.

Am Dienstag ist die neue Coronaverordnung des Landes in Kraft getreten. In größeren Geschäften mit mehr als 800 Quadratmeter beispielsweise ist pro 20 Quadratmeter nur noch ein Kunde erlaubt.