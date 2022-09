Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden Drei Jahre und zehn Monate Haft für einen 36-Jährigen aus Villingen-Schwenningen Am Landgericht in Konstanz ist ein 36-Jähriger aus Villingen-Schwenningen wegen Körperverletzung in Tateinheit mit schwerer Vergewaltigung verurteilt worden. Er war geständig.

Am Landgericht in Konstanz ist ein 36-Jähriger aus Villingen-Schwenningen wegen Körperverletzung in Tateinheit mit schwerer Vergewaltigung verurteilt worden. (Archivbild von Februar 2022). | Bild: Arndt, Isabelle