von SK

Eine große Hilfe waren Beamte des Polizeireviers Oberndorf am Montag für eine 73-jährige Frau. Sie halfen ihr beim Ablesen des Stromzählers und befreiten sie damit von einer offenbar großen psychischen Last, berichtet jetzt ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Weiter heißt es: Die Seniorin, die ganz verzweifelt wirkte, wusste nichts anderes mehr, als sich mit ihrem Problem an die Polizei zu wenden, weil sie der mehrmaligen Aufforderung des Stromlieferanten nicht nachkommen konnte, den Zählerstand zu übermitteln. Der Stromzähler befand sich nämlich im Keller des Mehrfamilienhauses, für den sie keinen Schlüssel besaß. Der Vermieter wohnte weit weg und konnte ihr somit auch nicht helfen. Lediglich ein weiterer Hausbewohner hatte einen Schlüssel zum Zähler, gab ihn aber nicht heraus. Letztendlich überzeugten die Polizisten den Nachbarn, der ihnen schließlich den Kellerschlüssel aushändigte und die Beamten den Stromzähler für die Frau ablesen konnten. Sichtlich erleichtert bedankte sich danach die 73-Jährige bei der Polizei. Den Nachbarn hingegen baten die Beamten, künftig den Kellerschlüssel für diese Zwecke der Frau auszuhändigen, schließt Präsidiums-Sprecher Uwe Vincon seine Schilderung dieses besonderen Einsatzes.